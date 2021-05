Đầm Sen làm ăn ra sao trước khi bị "tuýt còi" vì chống dịch hời hợt?

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 11:56 AM (GMT+7)

Trước khi bị tạm dừng hoạt động, dịch Covid-19 đã khiến tình hình kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen bết bát khi doanh thu và lợi nhuận lao dốc trong quý I/2O21.

Mới đây, UBND TP.HCM yêu cầu Công viên nước Đầm Sen tạm dừng hoạt động 7 ngày (kể từ 18 giờ ngày 3/5) do vi phạm những quy tắc về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, trong khi tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, thì Công viên nước Đầm Sen lại xảy ra tình trạng hàng nghìn người cùng bơi lội, không tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

“Bỏ túi” trăm tỷ tiền lãi trước dịch Covid-19

Công viên nước Đầm Sen là một trong những công viên nước lớn và lâu đời nhất tại TP.HCM nên những dịp nghỉ lễ luôn thu hút đông đảo lượng khách đến vui chơi, giải nhiệt. Nhờ đó, công viên này mỗi năm đều mang về cho chủ sở hữu là Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN) mức doanh thu và lợi nhuận khá hấp dẫn.

Trước đại dịch Covid-19, cụ thể là giai đoạn năm 2015 – 2019 tình hình kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen khá khả quan khi mỗi năm đều ghi nhận trên 200 tỷ đồng doanh thu và xấp xỉ 100 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Tình hình kinh doanh của đơn vị quản lý công viên nước Đầm Sen qua các năm

Cụ thể, năm 2015 Công ty CP Công viên nước Đầm Sen hoàn thành việc thực hiện kế hoạch doanh thu khi đạt 171 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ. Tuy lượng khách trong năm giảm nhẹ chỉ đạt 1,13 triệu người nhưng do giá vốn giảm nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với năm trước.

Sang đến năm 2016, Công viên nước Đầm Sen đạt gần 183 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, với biên lợi nhuận trên doanh thu đạt hơn 41,5%. Thời điểm đó, khi đặt Công viên nước Đầm Sen và Công viên Hồ Tây (thuộc Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội) lên bàn cân thì có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt. Mặc dù cùng xuất phát điểm và quy mô tương tự nhau, nhưng lợi nhuận của đơn vị này lại thấp hơn Đầm Sen đến gần 20 lần khi chỉ ghi nhận gần 5 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2017 Công viên nước Đầm Sen đạt trên 196 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu về 89 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2016. Đây cũng là năm đánh dấu mốc phát triển mới của đơn vị khi lợi nhuận trước thuế vượt mốc 100 tỷ đồng.

Sang đến năm 2018 và năm 2019, kết quả kinh doanh của công ty cũng “thăng hoa” khi duy trì được mức tăng trưởng ổn định trên 200 tỷ doanh thu và hơn 100 tỷ lãi sau thuế. Đây cũng có thể coi là thời hoàng kim của Công viên nước Đầm Sen khi quy mô doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn trong giai đoạn 2015-2019.

Điêu đứng trước “cơn cuồng phong” Covid-19

Tuy nhiên, sang đến năm 2020 tình thế đảo ngược khi “cơn cuồng phong” mang tên Covid-19 ập đến. Theo đánh giá của ban lãnh đạo công ty, cú sụt giảm của năm 2020 đã đảo ngược thành quả của một thập kỷ tăng trưởng. Doanh thu thuần năm 2020 đạt 84,2 tỷ đồng, giảm 61,6% so với thực hiện trong năm 2019 và hoàn thành được 39,16% kế hoạch năm. Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 41,2 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Năm 2020, việc không được tổ chức hoạt động dịp nghỉ lễ này và phải đóng cửa hầu hết hoạt động trong tháng 4 đã khiến doanh thu Đầm Sen lao dốc và báo lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ ròng đầu tiên mà công viên nước này ghi nhận trong hơn một thập niên trở lại đây. Theo đó, lượng khách vào Công viên nước Đầm Sen trong cả năm 2020 chỉ đạt gần 470.000, giảm 63,4% so với cùng kỳ và chỉ đạt được 36,56% so với kế hoạch đề ra.

Sang đến năm 2021, Covid-19 vẫn “ám ảnh” Công viên nước Đầm Sen với tình hình kinh doanh bết bát trong 3 tháng đầu năm. Quý I/ 2021, công viên này chỉ ghi nhận chưa đầy 10 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn thu giảm mạnh trong khi vẫn phải duy trì các hoạt động khiến chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm. Kết quả là đơn vị chỉ lãi chưa tới 850 triệu đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lãi 5,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân doanh thu quý I/2021 giảm mạnh so với năm trước là do công ty phải tạm dừng hoạt động kinh doanh (từ 9/2/2021 -2/3/2021) theo chỉ thị nên tháng 2 không có doanh thu, trong khi đó tháng 2 mọi năm là tháng cao điểm kinh doanh trong quý I vì có Tết Nguyên đán. Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết, sau thời gian này công viên đã hoạt động trở lại nhưng vẫn còn một số khó khăn nhất định so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen đặt ra 2 kịch bản kinh doanh năm nay tương ứng với tình hình của dịch bệnh Covid-19.

Kịch bản tươi sáng nếu dịch cơ bản được khống chế, Đầm Sen dự kiến ghi nhận 157 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế xấp xỉ 50% doanh thu thuần, tương đương gần 80 tỷ đồng.

Trong trường hợp xấu là tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp trong năm nay, doanh thu dự kiến của Đầm Sen là 97 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35% doanh thu thuần, tương đương 34 tỷ đồng.

