Công ty dược có Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa bị bắt kinh doanh ra sao?

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 05:00 AM (GMT+7)

Trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Loan bị bắt, Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex cũng vừa có quý kinh doanh với kết quả thụt lùi so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex và 7 người khác để điều tra về cùng hành vi trên. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt vì "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", bà Nguyễn Thị Loan đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex (VMD). Tại doanh nghiệp này, bà Loan đang trực tiếp nắm giữ 85.556 cổ phiếu và con trai Lê Xuân Tùng nắm giữ 1,14 triệu cổ phiếu (tính đến quý 2/2021) tương đương tỷ lệ gần 8% cổ phiếu lưu hành của VMD.

Không chỉ nổi tiếng với danh hiệu "ông trùm" nhập khẩu thuốc, trong những năm gần đây, hệ sinh thái Vimedimex của bà Loan còn được biết đến là một tay chơi mới trong thị trường bất động sản Hà Nội với thương hiệu Vimefulland.

Bà Nguyễn Thị Loan vừa bị bắt vì "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Về kết quả kinh doanh, VMD vừa có quý kinh doanh thụt lùi so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, báo cáo tài chính quý 3/2021 của doanh nghiệp cho biết doanh thu đạt 2.175 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ.

Khấu trừ giá vốn, Vinedimex ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 156 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh gần 5 lần lên mức 62 tỷ đồng nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm liên quan đến hoạt động nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế.

Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận đi ngang so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm 16%, về 14 tỷ đồng và chi phí bán hàng giảm 22% về 164 tỷ đồng

Kết quả, Vimedimex báo lãi ròng quý 3/2021 đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 10% so với mức quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 9.769 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, giảm lần lượt 24% và 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Vimedimex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 18.349,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 51 tỷ đồng. Với tốc độ sản xuất kinh doanh như hiện tại, sau 3 quý Vimedimex mới chỉ hoàn thành khoảng 55,5% kế hoạch lợi nhuận.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vinedimex đạt 6.182 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do khoản phải thu của khách hàng trong quý giảm 40%, ghi nhận 2.162 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là chủ yếu, chiếm 5.924,9 tỷ đồng nhưng cũng đã sụt giảm mạnh so với mức 8.056,9 tỷ đồng đầu năm 2021.

VMD còn hơn 3.316 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm hơn 50% tổng tài sản. Cuối tháng 9, tổng nợ phải trả của VMD giảm hơn 2.200 tỷ đồng xuống còn 5.781 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn gần ngang với tài sản ngắn hạn, vào khoảng 5.763,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vimedimex phát sinh thêm khoản vay 360 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhằm thực hiện thanh toán các chi phí nhập khẩu Vaccine Hayat – Vax và Sputnik – V phòng COVID-19. Đây là lô vaccine được Bộ Y tế phê duyệt cho Vimedimex nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam vào cuối tháng 9 vừa qua.

Ngoài VMD, bà Loan còn đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS). Tuy nhiên, tại đây bà Loan chỉ sở hữu 3.730 cổ phiếu của doanh nghiệp. So với Vimedimex thì Chứng khoán Hòa Bình có tên tuổi và quy mô khiêm tốn hơn nhiều.

Trong quý 3, HBS ghi nhận gần 3,3 tỷ đồng doanh thu tăng hơn 500 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HBS ghi nhận 12,4 tỷ đồng doanh thu tăng mạnh so với hơn 8,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Sau khi trừ các chi phí, HBS báo lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 559 triệu đồng, tăng gần 23,3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HBS ghi nhận 2,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

