Chỉ còn một sếp Việt, Sabeco đang làm ăn thế nào?

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 14:06 PM (GMT+7)

"Trên đe dưới búa" vì Nghị định 100 và Covid-19, năm 2020 Sabeco bị sụt giảm doanh thu 26%, lợi nhuận 8%.

Mới đây, thông tin chỉ còn một sếp người Việt trong ban điều hành của tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Bia Sài Gòn, Sabeco, mã chứng khoán: SAB) khiến nhiều người quan tâm.

Cụ thể, HĐQT Sabeco vừa ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Hoàng Đạo Hiệp từ ngày 28/2. Trước đó hai tháng, vị này đã có đơn xin từ chức.

Ông Hoàng Đạo Hiệp được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Sabeco từ ngày 1/10/2018, với nhiệm vụ hoạch định chiến lược phát triển và quốc tế hóa các thương hiệu 333, Bia Saigon.

Như vậy, ban tổng giám đốc Sabeco sau khi miễn nhiệm ông Hiệp chỉ còn 4 thành viên. Trong đó, ông Lâm Du An – Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật và sản xuất – là người Việt Nam duy nhất, các thành viên còn lại gồm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán và bán hàng đều là người nước ngoài và có liên quan tới tập đoàn ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Cần thiết phải nhắc lại rằng, Sabeco là một thương hiệu mạnh của người Việt, từng là "con gà đẻ trứng vàng" của bộ Công Thương trước đây.

Cho đến tháng 12/2017, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, đứng sau tập đoàn ThaiBev, bỏ ra 5 tỷ USD (tương đương 110.000 tỷ đồng) thâu tóm hơn 343 triệu cổ phiếu SAB, chính thức nắm giữ 53,59% vốn tại DN này. Đây là một trong những thương vụ bán vốn đình đám và được giá nhất của một thương hiệu Việt từ trước đến nay.

Sau khi Sabeco được bán cho người Thái, ban điều hành của Sabeco đã có rất nhiều biến động nhân sự, theo xu hướng "thay máu": Người Thái dần dần thay thế người Việt, động thái mới nhất là bãi nhiệm Phó Tổng giám đốc Hoàng Đạo Hiệp như đã nói ở trên.

Về tình hình kinh doanh, sau khi bị "gả bán", "gà cưng" Sabeco tiếp tục đẻ trứng vàng cho chủ mới.

Năm 2019, công ty ghi nhận 37.899 tỷ đồng doanh thu thuần, 5.370 tỷ đồng lãi ròng, là mức lãi kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp (DN).

Sang năm 2020, theo báo cáo tài chính quý IV mới công bố, doanh thu thuần của DN đạt 7.865 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 2.468 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở dĩ doanh thu giảm sâu nhưng lợi nhuận chỉ giảm 3,1% là do DN đã tiết giảm chi phí đầu vào: Giá vốn hàng bán giảm 24,9%, chi phí tài chính giảm 57%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 73%.

Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2020 của Sabeco.

Theo lãnh đạo Sabeco, doanh thu đang dần hồi phục từ đại dịch Covid-19 nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do bão và lũ lụt. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cao hơn cùng kỳ năm trước do kiểm soát chặt chẽ chi phí.

Lũy kế cả năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 27.961 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2019. Cũng do tiết giảm chi phí cả năm nên lợi nhuận sau thuế của DN ghi nhận 4.937 tỷ đồng, chỉ giảm 8% so với cùng kỳ.

Vẫn theo giải trình của lãnh đạo Sabeco, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm so với năm trước, ngoài lý do đại dịch Covid-19 còn bị chịu ảnh hưởng bởi Nghị định 100 xử phạt người tham gia giao thông có nồng độ cồn nên đã làm giảm sức tiêu phụ của bia Sài Gòn.

Tính đến ngày 31/12/2020, Sabeco ghi nhận tổng tài sản tăng 413 tỷ đồng từ 26.962 tỷ đồng lên 27.375 tỷ đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn đạt 19.513 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 7.861 tỷ đồng. Nợ phải trả còn 6.159 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 5.137 tỷ đồng.

