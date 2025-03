Giá thịt heo lập đỉnh mới: Bà nội trợ méo mặt, tiểu thương chán nản

Thị phần chăn nuôi heo của nông hộ giảm sâu Tại TP.HCM từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá thịt heo liên tục tăng mạnh. Tại một số chợ như Phạm Văn Hai, chợ Gò Vấp... giá thịt heo ba rọi rút sườn và sườn non tăng cao nhất lên 170.000-200.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương cho biết do giá heo tăng cao trong khi chợ vắng khách nên lượng hàng nhập bán cũng giảm theo. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết hiện nay những trang trại nào còn heo được thương lái thu mua giá 80.000-83.000 đồng/kg. So với đầu tháng 1, giá heo hơi tăng hơn 10.000 đồng/kg. Đáng chú ý, hơn một tuần nay, các công ty chăn nuôi heo có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần lớn không công bố giá. Tuy nhiên, nếu ai cần vẫn phải mua heo tương đương giá thị trường mới có hàng. Ông Đoán cho rằng một thời gian ngắn nữa đàn heo sẽ phục hồi chứ không đến mức độ nghiêm trọng kéo dài như năm 2020. Bên cạnh đó, giá heo sẽ giảm với điều kiện Việt Nam không nhập khẩu từ heo sống đến heo đông lạnh. Theo phân tích của các chuyên gia Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Securities - VCBS), sau Tết Nguyên đán giá heo bất ngờ tăng mạnh lên mức 70.500 đồng/kg do nguồn heo bán chạy dịch và xả đàn từ hộ chăn nuôi đã cạn kiệt, khiến nguồn cung heo thiếu hụt mạnh. Bên cạnh đó, Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 1-1-2025 quy định các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Nhiều cơ sở chăn nuôi vi phạm phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp. Theo VCBS tình hình dịch bệnh phức tạp cùng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến thị phần chăn nuôi heo của nông hộ giảm từ 70% còn 49%. Đến cuối năm 2024 có thêm nhiều hộ chăn nuôi bán xả đàn để treo chuồng do Luật Chăn nuôi sắp có hiệu lực khiến thị phần của nông hộ chỉ còn 25%. Theo VCBS, giá heo hơi được dự báo tiếp tục tăng trong 2025. Trong khi đó, nguồn cung heo gia tăng từ tái đàn của doanh nghiệp chưa thực sự đáng kể trong thời gian này tạo ra một khoảng trũng, thiếu cung cục bộ ngắn hạn. TÚ UYÊN