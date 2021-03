Bất ngờ siêu thị BigC đổi tên: Lý do vì sao?

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 10:09 AM (GMT+7)

Sau hơn 22 năm hoạt động, mới đây BigC Việt Nam cho biết, hệ thống đại siêu thị tiến hành tái định vị thương hiệu thành đại siêu thị GO!

Tập đoàn Central Retail Việt Nam thuộc Tập đoàn Central Group (Thái Lan) mới đây cho biết: hệ thống siêu thị Big C một thành viên của tập đoàn đang dần chuyển đổi với một diện mạo mới, kèm với đó là cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hệ thống siêu thị Big C bất ngờ đổi tên mới

Theo đó, từ ngày 1/3/2021, ba siêu thị Big C tại TP.HCM gồm Big C An Phú, Big C Thảo Điền và Big C Âu Cơ chính thức khoác lên mình diện mạo mới với tên gọi Tops Market.

Bốn siêu thị Big C tại Hà Nội (The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn) dự kiến vào quý 3 năm nay sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market.

Một số chuyên gia bán lẻ nhận định đây có thể được xem là động thái đổi tên thương hiệu theo lộ trình sau khi Tập đoàn Central Group của Thái Lan mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.

Với mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn, hệ thống đại siêu thị Big C tiến hành tái định vị thương hiệu thành Đại Siêu thị GO! Đại siêu thị Big C và Đại siêu thị GO! đều thuộc Tập đoàn Central Retail.

Theo đó, từ tháng 12/2020, năm đại siêu thị Big C sẽ được tiến hành đổi tên thương hiệu thành Đại siêu thị GO đó là đại siêu thị GO! Dĩ An; đại siêu thị GO! Nha Trang; đại siêu thị GO! Cần Thơ; đại siêu thị GO! Vĩnh Phúc và đại siêu thị GO! Hạ Long! Thời gian dự kiến hoàn thành là đầu tháng 1/2021.

Trước đó, tháng 4/2016, Tập đoàn Central Group công bố nhận chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 1,05 tỷ USD.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-sieu-thi-bigc-doi-ten-ly-do-vi-sao-5020213310103722.htmNguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-sieu-thi-bigc-doi-ten-ly-do-vi-sao-5020213310103722.htm