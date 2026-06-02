Từng giảm 20kg sau sinh, mỹ nhân phim giờ vàng hiện tại có sắc vóc ra sao?

Là nghệ sĩ nên Lan Phương luôn chú trọng sắc vóc của mình trước khán giả. Chính điều này đã là động lực giúp cô giảm được 20kg sau sinh.

Cách đây ít tháng, Lan Phương đã khoe sắc vóc với hoạt động thể thao ngoài trời của mình. Ngoài gương mặt xinh đẹp, body của nữ diễn viên cũng được khán giả quan tâm.

Theo Lan Phương, cô đã giảm tổng cộng 20 kg so với khi mang bầu em bé Mia. Trong hai tháng gần đây, cô giảm được 8 kg nhờ chăm chỉ tập pilate và gym. Trở lại luyện tập sau thời gian dài không dám vận động vì bị dây rốn bám màng khi mang thai và đau vết mổ sau sinh, cô cảm thấy cơ thể trở nên năng động và tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Tập luyện cũng giúp cô cảm thấy sức khỏe tăng cường, cơ thể phục hồi nhanh hơn. Vóc dáng cô thay đổi nhanh chóng và cân nặng giảm xuống hàng tuần. Cùng với việc luyện tập, Lan Phương cắt giảm tinh bột trắng và đồ chiên rán, dầu mỡ trong chế độ ăn.

Thay vì ăn thoải mái các loại tinh bột trắng từ cơm trắng, bánh mỳ trắng như trước đây, cô chuyển sang ăn khoai lang, cơm gạo lứt hay bánh mì đen. Cô cũng bớt dầu mỡ khi xào nấu hay chiên rán, cắt giảm đồ ngọt.

Ngoài ra, cô không kiêng khem bất kỳ loại đồ ăn nào mà bổ sung đầy đủ các nhóm chất từ rau xanh, trái cây, thịt, cá nạc, sữa hạt... để có sữa cho con bú. Theo nữ diễn viên, lượng đồ ăn nạp vào cơ thể ít lại không ảnh hưởng đến lượng sữa của mẹ.

Từ ngày luyện tập và điều chỉnh chế độ ăn, cô vẫn thấy đủ sữa cho con bú. Những lúc phải ra ngoài làm việc, không thể cho con bú trực tiếp, cô sẽ hút sữa 4-5 lần mỗi ngày để gửi về cho bé bú. Cô muốn duy trì việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ càng lâu càng tốt, ít nhất là cho đến khi bé tròn 6 tháng tuổi.

Lan Phương bắt đầu trở lại công việc sau một tháng ở cữ. Cô chưa nhận phim mà chỉ nhận một số công việc quảng cáo, đi sự kiện nên vẫn có thể dành nhiều thời gian cho con.

Nhờ việc giảm cân như vậy nên Lan Phương đã lấy được sắc vóc trẻ đẹp như ngoài 20.

Nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" hạnh phúc và tự tin với vóc dáng gợi cảm hiện tại.