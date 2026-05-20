Thái Công đột nhiên “mất dấu"
NTK nội thất Quách Thái Công bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đồng loạt “dọn sạch” dấu vết trên các nền tảng cá nhân.
Thái Công "biến mất" khỏi mạng xã hội
NTK nội thất Thái Công
Trang mạng xã hội nhiều người theo dõi gần như không còn hiển thị các bài viết cũ, trong khi kênh TikTok THÁI CÔNG TV cũng biến mất hoàn toàn. Động thái đột ngột này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với nhà thiết kế vốn nổi tiếng bởi phong cách sống xa hoa và những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Trước sự chú ý của dư luận, Thái Công đã chính thức lên tiếng, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc ông muốn “cai nghiện” mạng xã hội sau thời gian dài bị cuốn vào thế giới online. Theo chia sẻ của nhà thiết kế sinh năm 1972, ông từng dành quá nhiều thời gian cho Facebook mỗi ngày, từ đọc bình luận, xem stories đến kiểm tra lượt xem và tương tác.
“Cứ cầm điện thoại lên với ý định chỉ vài phút thôi, nhưng rồi lại mất hàng giờ mà không hề nhận ra. Tôi đã dành quá nhiều năng lượng cho thế giới online” - Thái Công bộc bạch.
Ông thừa nhận việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một thói quen khó bỏ, đến mức mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là mở điện thoại và trước khi ngủ vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình.
Để thay đổi, Thái Công quyết định bật chế độ giới hạn hiển thị các bài viết cũ trên Facebook. Điều này đồng nghĩa chỉ những người nằm trong danh sách bạn bè - khoảng 4.200 tài khoản - mới có thể tiếp cận phần lớn nội dung trước đây. Khoảng 300.000 người theo dõi còn lại chỉ nhìn thấy một số thông tin công khai cơ bản.
Vô hiệu hóa kênh TikTok
Kênh tiktok 2 triệu người theo dõi của Thái Công cũng bị vô hiệu hóa
Bên cạnh đó, ông cũng vô hiệu hóa kênh TikTok THÁI CÔNG TV với hơn 2 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, fanpage công ty THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN vẫn tiếp tục hoạt động do ê-kíp truyền thông quản lý. Kênh YouTube của ông cũng duy trì đăng tải các nội dung liên quan đến nội thất, kiến trúc và phong cách sống.
“Nếu trong thời gian tới, các bạn thấy tôi ít chia sẻ hơn thì cũng đừng ngạc nhiên. Không phải vì buồn hay có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là Facebook đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và không còn mang lại nhiều cảm hứng như trước nữa” - ông cho biết thêm.
Quách Thái Công là nhà thiết kế nội thất có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Việt Nam nhiều năm qua. Bên cạnh lượng người hâm mộ đông đảo, ông cũng thường xuyên trở thành tâm điểm tranh luận bởi các quan điểm sống, phong cách thiết kế và lối thể hiện cá tính mạnh.
Năm 2025, Thái Công gây chú ý khi mở gian hàng nội thất cao cấp trên TikTok Shop, kinh doanh nhiều sản phẩm có giá từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng. Trước đó, hồi đầu tháng 4, ông từng lên tiếng phản bác những nghi vấn “mua giải” sau khi được đề cử danh hiệu “Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng 2026”. Thái Công cho rằng việc liên tục bị đặt câu hỏi theo hướng tiêu cực phản ánh tâm lý hoài nghi trước thành công của người khác.
Theo ông, ban tổ chức tại Malaysia đã gửi thư mời tham dự lễ trao giải, đồng thời tài trợ vé máy bay hạng thương gia cùng thời gian lưu trú tại khách sạn 5 sao. Nhà thiết kế xem đây là sự ghi nhận cho hành trình nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất và phong cách sống.
Trước khi hoang mang của người dùng mạng xã hội khi thấy NTK Thái Công muốn dùng mạng xã hội với nhiều đồn đoán, Thái Công tiếp tục lên tiếng. “Mạng xã hội - muốn dừng mà nó không cho dừng” là tiêu đề mà Thái Công khẳng định cho sự việc có liên quan đến mình.
“Hôm qua tôi chỉ đơn giản deactivate kênh TikTok hơn 2,1 triệu followers và thông báo sẽ ít dùng Facebook của mình hơn, với ý nghĩ rất khiêm tốn: bớt nhìn màn hình lại một chút để nhìn cuộc sống thật nhiều hơn. Nhưng hóa ra, trong thời đại hôm nay, việc một người muốn rời xa mạng xã hội lại bị xem đáng ngờ chẳng khác nào một người đang ngồi ăn tối cùng bạn bè mà bỗng đặt điện thoại xuống, không check-in, không chụp hình món ăn, không đăng story và cả bàn lập tức hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh có ổn không?”.
Chỉ vài giờ sau, internet lập tức sản xuất hàng loạt giả thuyết với tốc độ đáng nể. Người thì đoán tôi gặp khủng hoảng. Người cho rằng tôi bị “đánh sập”. Có người còn phân tích tâm lý như thể vừa tốt nghiệp khoa thần kinh học ở Harvard sau một đêm lướt Facebook. Một vài nhà báo cẩn thận đến mức gọi thẳng vào công ty Thái Công Interior Design để “xác minh thông tin”.
NTK Thái Công chia sẻ thêm: “Mạng xã hội tạo ra một thế giới nơi ai cũng có quyền lên tiếng, nhưng lại rất ít người còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ. Người ta đọc tiêu đề thay cho đọc sách. Xem reels thay cho quan sát đời sống. Và dùng bình luận để thay thế đối thoại.Chúng ta sống trong thời đại mà một câu nói thiếu ngữ pháp có thể nhận hàng trăm nghìn lượt yêu thích, còn một lập luận tử tế thì không chỉ bị bỏ qua mà còn bị phán xét: “viết gì mà quá dài, ai mà đọc!”.
Tôi không phủ nhận rằng mạng xã hội đã giúp tôi chia sẻ công việc, quan điểm sống và thẩm mỹ của mình đến rất nhiều người. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Vì vậy tôi đang học cách sống khác đi một chút. Không còn mở điện thoại ngay khi vừa thức dậy.
Tôi muốn lấy lại khả năng ngồi yên trong im lặng mà không thấy bất an. Lấy lại một bữa ăn không cần chụp hình. Một buổi tối không cần lướt feed đến vô thức. Và một cuộc trò chuyện mà ánh mắt con người quan trọng hơn màn hình điện thoại”.
