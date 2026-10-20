Nữ sinh IELTS 8.0, cô gái được yêu thích nhất diện áo nhật bình ở đền Kiếp Bạc
Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh mặc áo nhật bình, thực hiện thử thách chụp hình tại đền Kiếp Bạc, Hải Phòng. Với Minh Phương, trải nghiệm trang phục cổ truyền để lại nhiều cảm xúc.
Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh (phải) thực hiện bộ ảnh tại đền Kiếp Bạc trong phần thi tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao của Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai thí sinh mặc áo nhật bình, loại trang phục gắn với cung đình triều Nguyễn.
“Khi dâng hương, em thấy lòng mình lắng lại, vừa thành kính, vừa xúc động và thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, Minh Phương chia sẻ. Với cô, cảm giác trầm mặc, linh thiêng tại đền Kiếp Bạc là phần đáng nhớ trong chuyến đi.
“Khi mặc nhật bình, tôi chú ý hơn đến cách đứng, đặt tay và di chuyển để thể hiện được vẻ đẹp của trang phục. Tôi muốn hình ảnh của mình tự nhiên, nhẹ nhàng và phù hợp không gian nơi đây", Hồng Hạnh chia sẻ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2026 06:41 AM (GMT+7)