Nữ sinh IELTS 8.0, cô gái được yêu thích nhất diện áo nhật bình ở đền Kiếp Bạc

Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh (phải) thực hiện bộ ảnh tại đền Kiếp Bạc trong phần thi tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao của Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai thí sinh mặc áo nhật bình, loại trang phục gắn với cung đình triều Nguyễn.

Trong chuyến đi, các cô gái dâng hương tại đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tìm hiểu vùng Vạn Kiếp và những dấu ấn lịch sử thời Trần. Hoạt động này tiếp nối hành trình trải nghiệm văn hóa của thí sinh ở vòng Chung kết.

Bùi Minh Phương sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, theo học ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Anh. Nữ sinh có chứng chỉ IELTS 8.0, từng là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022. Đến đền Kiếp Bạc, điều khiến cô chú ý là không gian xanh mát, yên bình bao quanh di tích.

“Khi dâng hương, em thấy lòng mình lắng lại, vừa thành kính, vừa xúc động và thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, Minh Phương chia sẻ. Với cô, cảm giác trầm mặc, linh thiêng tại đền Kiếp Bạc là phần đáng nhớ trong chuyến đi.

Minh Phương cho biết cô vốn thích mặc trang phục cổ truyền. Với bộ nhật bình lần này, nữ sinh chú ý đến màu sắc, họa tiết và đường nét trên áo. “Được mặc nhật bình giữa không gian cổ kính của đền Kiếp Bạc, em cảm thấy như mình được kết nối gần hơn với những giá trị truyền thống”, cô nói.

Sau buổi chụp, Minh Phương mong muốn có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam đến đông đảo du khách. “Với tôi, điều đọng lại không chỉ là những bức hình đẹp mà còn là tình yêu và niềm tự hào dành cho văn hóa dân tộc cũng như mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy đến nhiều người hơn nữa”, nữ sinh chia sẻ.

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, cao 1,71 m, theo học chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô có kinh nghiệm làm người mẫu.

“Khi mặc nhật bình, tôi chú ý hơn đến cách đứng, đặt tay và di chuyển để thể hiện được vẻ đẹp của trang phục. Tôi muốn hình ảnh của mình tự nhiên, nhẹ nhàng và phù hợp không gian nơi đây", Hồng Hạnh chia sẻ.

Tại đền Kiếp Bạc, Hồng Hạnh cho biết cô xúc động khi nhớ lại những kiến thức lịch sử đã học. Chia sẻ về chuyến đi, nữ sinh xem đây là dịp bày tỏ lòng biết ơn và tìm hiểu thêm vùng đất gắn với Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Hồng Hạnh đã có kinh nghiệm làm người mẫu và tham gia cuộc thi nhan sắc.