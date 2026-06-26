Những đôi giày 'kể chuyện' cuộc đời Ronaldo

Nhiều đôi giày của Cristiano Ronaldo tái hiện các dấu mốc cuộc đời anh, trong đó có thiết kế khắc tên năm người con ở World Cup 2026.

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan tại vòng bảng World Cup 2026 rạng sáng 24/6 (giờ Hà Nội), Ronaldo xuất hiện với một đôi Nike Mercurial được cá nhân hóa. Thiết kế khắc tên năm con của anh, gồm Cristiano Ronaldo Jr., Mateo, Eva Maria, Alana Martina và Bella Esmeralda. Theo Highsnobiety, người hâm mộ xem đây là cách Ronaldo cập nhật "cuốn nhật ký cuộc đời" anh trên giày thi đấu, đồng thời tri ân gia đình trong kỳ World Cup có thể là lần cuối anh góp mặt.

Giày Nike Air Zoom Mercurial Superfly 11 Elite FG Breakout khắc tên con của siêu sao Ronaldo ở World Cup 2026. Ảnh: Instagram FC Motivate

Không phải lần đầu Ronaldo khắc tên các con lên giày đấu. Cầu thủ từng làm điều này ở FIFA Club World Cup 2017. Sau khi anh đón thêm cặp song sinh và con gái Alana Martina, hãng Nike đã chuẩn bị cho Ronaldo một đôi khắc đầy đủ tên bốn con. Tên của Cristiano Jr. (CR7 Jr) và Mateo nằm ở giày trái, còn tên Eva Maria và Alana Martina nằm trên giày phải. Ở World Cup 2018 tại Nga, Ronaldo ra sân với đôi Nike Mercurial Superfly VI Elite CR7 "Chapter 6", chỉ thêu tên con cả CR7 Jr.

Nếu những nhà sưu tập đồng hồ thường đánh dấu các cột mốc trong cuộc sống bằng một chiếc Rolex hay Patek Philippe, Ronaldo làm điều đó bằng những đôi giày. Trong 24 năm thi đấu, anh thường mang sneakers thuộc bộ sưu tập CR7 do Nike thiết kế riêng. Nhiều đôi không được đặt tên theo giải đấu hay một trận cụ thể, mà theo "chapter" - như từng chương trong cuộc đời.

Đôi giày Chapter 2 - Natural Diamond của Ronaldo. Ảnh: Instagram CR7holic

Chapter 2 - Natural Diamond là một ví dụ tiêu biểu. Thiết kế lấy cảm hứng từ quyết định rời đảo Madeira năm 12 tuổi để gia nhập học viện Sporting CP ở Lisbon. Theo GQ, Ronaldo nhiều lần thừa nhận đây là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời. Từ một cậu bé phải sống xa gia đình, anh bắt đầu hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đôi Chapter 4 - Forged for Greatness là câu chuyện năm 2008, khi Ronaldo giành Quả Bóng Vàng đầu tiên. Thay vì chỉ in hình chiếc cúp hay những con số thống kê, thiết kế sử dụng họa tiết kim cương và hiệu ứng ánh kim để gợi nhắc quá trình khổ luyện đã "rèn giũa" nên một trong những cầu thủ xuất sắc của thế giới.

Một trong những phiên bản ý nghĩa là Chapter 6 - Born Leader, ra mắt sau chức vô địch Euro 2016 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của đội tuyển quốc gia trong lịch sử, đồng thời đánh dấu sự chuyển biến hình ảnh của Ronaldo: từ một siêu sao cá nhân trở thành người đội trưởng đưa tập thể lên đỉnh cao ở châu Âu. Chi tiết vòng nguyệt quế màu vàng tượng trưng chiến thắng, gợi liên tưởng đến những chiếc vương miện trong văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Theo SoccerBible, ngoài dòng Chapter, cầu thủ còn mang những mẫu giày đặc sắc khác. Mercurial Superfly IV CR7 Silverware tôn vinh chuỗi danh hiệu của anh cùng Real Madrid. Theo Highsnobiety, với đôi giày này, Ronaldo ghi 300 bàn cho Real Madrid và lập nhiều kỷ lục khác.

Ronaldo mang giày CR7 Chapter 6: "Born Leader" lấy ý tưởng từ người lãnh đạo. Thiết kế nhằm tôn vinh tầm ảnh hưởng và vai trò thủ lĩnh của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ảnh: Instagram CR7holic

Cristiano Ronaldo có đôi Mercurial Superfly IV CR7 324K Gold gắn liền với kỷ niệm anh trở thành Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid với 324 bàn thắng. Mercurial CR7 Quinhentos đánh dấu cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp. CR7 Campeões là phiên bản tôn vinh chức vô địch Euro 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Mercurial CR7 Melhor kỷ niệm Ronaldo được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Nét chấm phá trong bộ sưu tập giày của siêu sao là Air Max 97 CR7 và Air Force 1 Low CR7. Thiết kế thuộc bộ sưu tập "Golden Patchwork" của Nike lấy cảm hứng từ tuổi thơ của anh. Theo Hypebeast, khi còn nhỏ, Ronaldo chỉ có hai đôi giày: một đôi đi học và một đôi đá bóng. Do anh chơi bóng quá nhiều, giày liên tục bị rách. Bà Dolores - mẹ anh - đã phải khâu vá lại bằng những mảnh vải thừa. Nike đã tái hiện các vết vá này bằng những đường khâu nối uốn lượn tỉ mỉ trên thân giày và phủ lên một lớp vải màu vàng gold.

Ronaldo và đôi Nike Mercurial Superfly I RGN Gold CR7 "GOAT", đánh dấu cột mốc anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup. Ảnh: Instagram Cristiano

Khoảng ba năm nay, thay vì chỉ trung thành với phiên bản cổ cao (Superfly) như trước, Ronaldo bắt đầu sử dụng dáng cổ thấp (Vapor) như Air Zoom Mercurial Vapor 16 "Attack Pack", Mercurial Vapor 1 RGN. Hôm 25/6, để kỷ niệm việc Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup, Nike đã thiết kế riêng cho anh một đôi Nike Mercurial Superfly I RGN Gold CR7 "GOAT", mạ vàng toàn bộ thân mang vẻ hoài cổ của năm 2009.

Theo SoccerBible, trong đời thường, ngoài giày CR7, anh ưu tiên mang đôi Nike Air Force 1, Air Max, Air Jordan màu trung tính, sneakers trắng tối giản, loafer da hoặc giày Tây khi mặc suit. Năm 2015, Ronaldo lấn sân thời trang, ra mắt dòng CR7 Footwear, gồm loafer, derby, sneakers và giày da sản xuất tại Bồ Đào Nha, hướng tới phong cách cơ bản, thoải mái.

Cristiano Ronaldo, 41 tuổi, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Trong 24 năm sự nghiệp, anh giành nhiều giải thưởng, gồm năm giải Quả Bóng Vàng, kỷ lục ba giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, bốn giải Chiếc Giày Vàng châu Âu. Anh cũng được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm lần.