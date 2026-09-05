Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026

Khoảng 20h, Nha Trang bất ngờ mưa lớn, khán giả mặc áo mưa, che ô nán lại khán đài, tiếp tục theo dõi đêm chung kết Miss World 2026.

Lúc này, trên sân khấu, các thí sinh đang tham gia phần thi trang phục dạ hội.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh che ô, đứng cạnh giám khảo Hà Kiều Anh.

Dù ướt mưa, họ vẫn hướng mắt về phía sân khấu, chờ màn xuất hiện của thí sinh Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Á hậu Minh Kiên ngồi ở hàng ghế khán giả, che chắn để chiếc đầm chất liệu nhung the không bị ướt.

Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương cười rạng rỡ, trò chuyện cùng dàn hoa hậu dưới trời mưa lớn.

Miss World 2023 Krystyna Pyszková che chung dù với người đẹp ngồi cạnh.

Karolina Bielawska, Miss World 2021, nâng chiếc vương miện trên tay, cười khi thấy ống kính máy ảnh hướng về phía cô.

Mưa nặng hạt song các khách mời không rời vị trí, tập trung xem các phần trình diễn của dàn thí sinh.

Tại hiện trường, nhiều khán giả ướt nhẹp vì mưa, dù vậy họ vẫn nán lại sân khấu theo dõi đêm chung kết. Không khí sân khấu vẫn nóng dần khi cuộc thi tiến vào những phần thi quan trọng.