Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026

Sự kiện: Miss World

Hoa hậu Lương Thùy Linh, á hậu Minh Kiên cùng dàn người đẹp Việt Nam, quốc tế và hàng nghìn khán giả che ô ngồi xem chung kết Miss World 2026, tối 5/9.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 1

Khoảng 20h, Nha Trang bất ngờ mưa lớn, khán giả mặc áo mưa, che ô nán lại khán đài, tiếp tục theo dõi đêm chung kết Miss World 2026.

Lúc này, trên sân khấu, các thí sinh đang tham gia phần thi trang phục dạ hội.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh che ô, đứng cạnh giám khảo Hà Kiều Anh.

Dù ướt mưa, họ vẫn hướng mắt về phía sân khấu, chờ màn xuất hiện của thí sinh Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 3

Á hậu Minh Kiên ngồi ở hàng ghế khán giả, che chắn để chiếc đầm chất liệu nhung the không bị ướt.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 4

Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương cười rạng rỡ, trò chuyện cùng dàn hoa hậu dưới trời mưa lớn.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 5

Miss World 2023 Krystyna Pyszková che chung dù với người đẹp ngồi cạnh.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 6

Karolina Bielawska, Miss World 2021, nâng chiếc vương miện trên tay, cười khi thấy ống kính máy ảnh hướng về phía cô.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 7

Mưa nặng hạt song các khách mời không rời vị trí, tập trung xem các phần trình diễn của dàn thí sinh.

Dàn hoa hậu, khán giả đội mưa xem Miss World 2026 - 8

Tại hiện trường, nhiều khán giả ướt nhẹp vì mưa, dù vậy họ vẫn nán lại sân khấu theo dõi đêm chung kết. Không khí sân khấu vẫn nóng dần khi cuộc thi tiến vào những phần thi quan trọng.

Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh khoe sắc trên thảm xanh Miss World 2026
Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh khoe sắc trên thảm xanh Miss World 2026

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh cùng dàn người đẹp chưng diện trên thảm xanh đêm chung kết Miss World 2026 tại Nha Trang, tối 5/9.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lam Trà - Ảnh: Thanh Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 21:35 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Miss World Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN