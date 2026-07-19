Người đẹp Thái Lan vẫn thi quốc tế dù bị tước vương miện

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 đang diễn ra ở Ba Lan với sự tham gia của 69 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 31/7. Đương kim hoa hậu Eduarda Braum sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Á hậu Mai Ngô.

Ồn ào đại diện Thái Lan bị tước quyền dự thi

Eye Kanyalak Nookaew và Mister Supranational Thailand 2026 lên đường sang Ba Lan dự thi.

Ngay trước khi diễn ra cuộc thi, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan đăng thông cáo báo chí về việc người đẹp Eye Kanyalak Nookaew bị tước quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Ban tổ chức cho biết Eye Kanyalak Nookaew đã có những hành vi không tuân thủ các quy định, điều lệ của ban tổ chức, bao gồm cả việc cung cấp thông tin sai lệch.

Cùng với việc tước danh hiệu của Eye Kanyalak Nookaew, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan tuyên bố không tìm kiếm đại diện mới của Thái Lan để dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Sự việc trở nên ồn ào khi Mister Supranational Thailand 2026 lên tiếng giải thích rõ lí do Eye Kanyalak Nookaew bị tước vương miện ngay sát giờ thi. Anh cho biết Eye Kanyalak Nookaew đã nói dối mất hộ chiếu ngay sát giờ bay và báo bị ốm, yêu cầu hủy chuyến bay sang Ba Lan. Việc cô đột ngột hủy chuyến bay khiến nhà tài trợ tức giận, nghi ngờ ê-kíp của người đẹp lừa đảo.

Dù đã bị tước vương miện nhưng ngày 17/7, Eye Kanyalak Nookaew vẫn ra sân bay cùng Mister Supranational Thailand 2026 để sang Ba Lan dự thi khiến nhiều người bất ngờ. Tờ Thairath cho biết ồn ào giữa Eye Kanyalak Nukaew và tổ chức Miss Supranational Thailand đã được giải quyết. Cô được khôi phục danh hiệu và tiếp tục trở thành đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Eye Kanyalak Nookaew được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á. Người đẹp sinh năm 2000, cao 1,78 m, là người mẫu. Cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân sự tại Đại học Sripatum. Năm 2022, Eye Kanyalak Nukaew tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và giành danh hiệu á hậu 1.

Mai Ngô và 5 thí sinh đến muộn

Mai Ngô trong các hoạt động ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Dàn thí sinh Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Ngày 15/7 đã diễn ra lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Thông qua hình ảnh ban tổ chức đăng tải, khán giả nhận ra sự vắng mặt của Mai Ngô và nhiều thí sinh.

Phía Mai Ngô cho biết do gặp trục trặc liên quan đến thủ tục visa nên cô phải khởi hành muộn hơn dự kiến và bỏ lỡ lễ trao sash. Cô chia sẻ: “Hôm nay là ngày trao sash. Vì lý do muộn visa nên mình đến trễ". Ngoài Mai Ngô, 5 thí sinh khác cũng gặp vấn đề về visa nên không thể góp mặt trong buổi lễ nhận sash.

Trước đó, Mai Ngô cho biết gặp nhiều khó khăn trong quá trình xin visa. Đến cận ngày lên đường, Mai Ngô mới hoàn tất được các thủ tục cần thiết để bay sang Ba Lan. Hiện Mai Ngô đã có mặt ở Ba Lan để nhập cuộc cùng dàn thí sinh. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật hình ảnh tham gia các hoạt động. Người đẹp được khen ngợi vì tinh thần hoạt bát, nhiều năng lượng khi giao lưu cùng các thí sinh.

Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TPHCM. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Năm 2022, cô giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam. Tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, Mai Ngô cho biết cô đặt mục tiêu giành vương miện hoặc danh hiệu á hậu 1.

Hoa hậu Siêu quốc gia là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, thường được xếp cùng nhóm với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất. Mùa giải đầu tiên tổ chức vào năm 2009. Tuy nhiên những năm gần đây, Hoa hậu Siêu quốc gia gặp nhiều lùm xùm, danh tiếng đi xuống.