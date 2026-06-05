Người đẹp Chu Châu từng 8 lần lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới bây giờ ra sao?

Là “tiểu thư danh giá” của giới thượng lưu Bắc Kinh (Trung Quốc), Chu Châu không chỉ sở hữu xuất thân đáng ngưỡng mộ mà còn 8 năm liền góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do trang TC Candler bình chọn.

Chu Châu còn được đánh giá là người đẹp đa tài ở Cbiz vì từng giành ngôi vị quán quân trong một cuộc thi âm nhạc ở khu vực Bắc Kinh, từng tham gia nhiều bộ phim như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Con Cái Kiều Gia...

Gần đây, Chu Châu gây ấn tượng với vai Hứa Mật Ngữ trong bộ phim Mật Ngữ Kỷ đóng cặp cùng Chung Hán Lương. Phim kể về hành trình vực dậy cuộc sống của một người phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân.

Một điều thú vị là, dù 8 năm liền góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới nhưng khi đặt hình ảnh Hứa Mật Ngữ (Chu Châu) và Lỗ Trinh Trinh (Lý Mộng) trong phim Mật Ngữ Kỷ để lựa chọn, 99,99% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lỗ Trinh Trinh.

Tuy đa tài đa nghệ, có xuất thân danh giá và sở hữu gương mặt đẹp, nhưng điều khiến công chúng quan tâm hơn cả lại là chuyện tình cảm đầy màu sắc của cô.

Trong số những người đàn ông từng bước qua cuộc đời Chu Châu, ai cũng là nhân vật có địa vị và gia thế nổi bật. Đặc biệt, một trong số đó còn là người thừa kế của gia tộc tài phiệt hàng đầu châu Âu.

Chính vì vậy, khi ở tuổi 37, cô bất ngờ kết hôn với một người đàn ông ngoài giới giải trí, từng bị cư dân mạng gọi là “người bình thường”, không ít người đã tỏ ra ngỡ ngàng.

Thế nhưng, phía sau quyết định tưởng như “hạ mình kết hôn” ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mối tình đầu gây chú ý của Chu Châu từng khiến giới giải trí xôn xao. Khoảng năm 2007, khi vừa bước chân vào làng giải trí, Chu Châu bắt đầu hẹn hò với nhạc sĩ nổi tiếng Lý Tuyền, người hơn cô nhiều tuổi. Thời điểm đó, Lý Tuyền đã là cái tên có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Hoa ngữ.

Tuy nhiên, những khúc mắc chưa được giải quyết trong mối quan hệ cũ của Lý Tuyền cùng sự khác biệt trong quan điểm sống đã khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Chuyện tình tan vỡ, Chu Châu lặng lẽ sang nước ngoài phát triển sự nghiệp, dành thời gian cho bản thân và những mục tiêu riêng.

Năm 2012, tên tuổi Chu Châu phủ sóng truyền thông quốc tế khi cô công khai hẹn hò với Lapo Elkann - tổng giám đốc Ferrari, đồng thời là cháu nội nhà sáng lập Tập đoàn Fiat và là một trong những người thừa kế nổi tiếng nhất của giới tài phiệt châu Âu khi cặp đôi xuất hiện tại Tại Liên hoan phim Cannes.

Tuy nhiên, cuộc tình tưởng như cổ tích ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng. Theo nhiều nguồn tin, chính Chu Châu đã “đá” tổng giám đốc Ferrari vì anh có tính trăng hoa và thiếu tôn trọng phụ nữ.

Sau khi trở về Trung Quốc, Chu Châu tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và liên tục ghi dấu ấn trong nhiều dự án nổi bật.

Trong một chương trình truyền hình thực tế, cô từng vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Trần Sở Hà khi cả hai có nhiều tương tác ăn ý và thân thiết.

Từ những màn phối hợp ăn ý trong chương trình cho đến những khoảnh khắc đời thường, mọi thứ đều khiến khán giả đặt dấu hỏi về mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, cả Chu Châu lẫn Trần Sở Hà đều chưa từng xác nhận chuyện tình cảm. Sau khi chương trình kết thúc, tin đồn cũng dần lắng xuống.

Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, năm 2021, Chu Châu bất ngờ thông báo kết hôn ở tuổi 37. Người đàn ông cô lựa chọn là Vương Quân Giai, một người ngoài giới giải trí và kém cô 2 tuổi.

Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận, vì cô từng hẹn hò với người thừa kế của một đế chế công nghiệp châu Âu, từng yêu nhạc sĩ nổi tiếng, vậy mà cuối cùng cô lại chọn một người được cho là không quá nổi bật. Thậm chí, có người còn dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ khó bền lâu.

Cô tổ chức đám cưới khám kín tiếng, không lâu sau cô thông báo mang thai và sinh con gái vào tháng 9 cùng năm. Cuộc sống gia đình nhỏ của họ dần trở thành hình mẫu hạnh phúc mà nhiều người ngưỡng mộ.

Về sau, công chúng khám phá ra Vương Quân Giai không hề là một người đàn ông tầm thường. Anh tốt nghiệp Đại học Manchester (Anh), từng giảng dạy tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Ngoài ra, anh còn là vận động viên cưỡi ngựa cấp quốc gia và là người sáng lập một thương hiệu thời trang nam cao cấp chuyên may đo vest cho giới doanh nhân và khách hàng thượng lưu.

Sau 5 năm kết hôn, cuộc sống của Chu Châu ngày càng thoải mái và viên mãn. Không còn những cuộc tình hào nhoáng gây chú ý truyền thông, cô tận hưởng hạnh phúc trong những điều giản dị nhất cùng chồng và con gái.

Thay vì theo đuổi sự hoàn hảo, Chu Châu và chồng chọn cách đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành qua từng giai đoạn của cuộc sống. Có lẽ, điều đáng giá nhất không phải là lấy được người giàu nhất hay nổi tiếng nhất, mà là tìm được người phù hợp nhất. Và với Chu Châu, đó mới chính là phiên bản hoàn hảo của hạnh phúc.