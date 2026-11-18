Ngày 16/11, Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson đảm nhận vai James Bond thế hệ mới, kế nhiệm Daniel Craig. Nam diễn viên sinh năm 1986 nhận nhiều sự quan tâm khi được chọn là điệp viên 007 trong loạt phim điện ảnh kéo dài hơn sáu thập kỷ, chấm dứt chuỗi đồn đoán tài tử nào xứng tầm là James Bond tiếp theo.

Robert Pattinson sinh năm 1986 tại London, Anh. Trước khi đến với điện ảnh, anh tham gia diễn xuất tại sân khấu nghiệp dư. Vai Cedric Diggory trong Harry Potter and the Goblet of Fire năm 2005 là một trong những vai diễn đầu tiên giúp tên tuổi anh được chú ý.

Ngoại hình là một trong những yếu tố giúp Pattinson thu hút khán giả từ những ngày đầu bước vào điện ảnh. Năm 2020, bác sĩ thẩm mỹ người Anh Julian De Silva xếp anh đứng đầu danh sách 10 người đàn ông đẹp nhất thế giới. Tài tử được đánh giá có gương mặt gần với “tỷ lệ vàng”, với kết quả 92,15%.

Đến năm 2024, Pattinson đứng thứ tư trong danh sách do bác sĩ De Silva công bố, sau Aaron Taylor-Johnson, Lucien Laviscount và Paul Mescal.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Pattinson là Chạng vạng năm 2008. Vai Edward Cullen đưa anh từ diễn viên trẻ trở thành thần tượng toàn cầu. Loạt phim gồm năm phần đạt tổng doanh thu hơn 3,3 tỷ USD trên toàn cầu, theo Celebrity Net Worth.

Mức độ nổi tiếng của Pattinson tăng nhanh cùng thành công của Chạng vạng. Năm 2010, anh có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. C ùng năm, Forbes xếp anh thứ 50 trong danh sách Celebrity 100.

Thành công của Chạng vạng mang lại cho tài tử khoản thu nhập lớn. Theo ước tính của Forbes năm 2012, Pattinson và hai bạn diễn Kristen Stewart, Taylor Lautner mỗi người nhận khoảng 12,5 triệu USD cho mỗi phần trong hai phim cuối, chưa kể phần chia lợi nhuận.

Celebrity Net Worth ước tính tài sản ròng của Pattinson ở mức khoảng 80 triệu USD, dựa trên các thông tin công khai về sự nghiệp và thu nhập.

Sau khi Chạng vạng kết thúc, Pattinson tham gia nhiều phim độc lập và làm việc với các đạo diễn như David Cronenberg, anh em Safdie và Robert Eggers. Vogue nhận định tài tử luôn nỗ lực làm mới hình ảnh, không để bản thân chết vai "ma cà rồng" nhiều năm gắn với nhân vật Edward Cullen.

Trong Good Time năm 2017, Pattinson vào vai Connie Nikas, người tìm cách đưa em trai ra khỏi trại giam sau một vụ cướp bất thành. Vai diễn mang về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Independent Spirit. Anh tiếp tục được đề cử ở hạng mục này nhờ The Lighthouse.

Năm 2022, Pattinson đảm nhận vai chính Người Dơi trong The Batman - một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của dòng phim siêu anh hùng. Trả lời GQ , anh cho biết đã tập luyện mỗi ngày cho vai diễn, có thời điểm hai buổi/ngày để rèn vóc dáng, tăng độ dẻo dai cho những pha nhào lộn.

Ngoài điện ảnh, Pattinson có mối quan hệ lâu năm với Dior. Anh trở thành gương mặt đại diện cho nước hoa Dior Homme từ năm 2013, sau đó tiếp tục xuất hiện trong các chiến dịch thời trang của nhà mốt Pháp.

Nói về quá trình hợp tác với Dior, tài tử chia sẻ với GQ : “Đây là mối quan hệ công việc lâu dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy ra”. Anh cho biết ban đầu lo lắng khi làm quảng cáo, nhưng sau đó xem việc nhận lời là một trong những quyết định đúng đắn của mình.

Những năm gần đây, Pattinson tiếp tục góp mặt trong Tenet, Mickey 17, The Odyssey và Dune: Part Three . Vai James Bond đưa anh trở lại thương hiệu điện ảnh có lượng người hâm mộ lớn, sau hành trình từ ngôi sao tuổi teen đến diễn viên của cả phim độc lập lẫn bom tấn.