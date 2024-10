Lisa duy trì 5 thói quen để giữ eo 51 cm

Lisa trình diễn trên sân khấu Victoria's Secret Show. Ảnh: Instagram lalalalisa_m

Xuất hiện bùng nổ trên sàn diễn của Victoria's Secret Show, Lisa khoe trọn đôi chân dài, thân hình săn chắc thon gọn và vòng eo 51 cm. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 từng cho biết không ăn kiêng mà duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, chăm tập gym, pilates để giữ dáng.

1. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày

Lisa không nhịn ăn để giảm cân mà chia nhỏ các bữa ăn trong ngày nhằm khống chế lượng calo nạp vào và không khiến cơ thể bị đói. Cô từng nói trong chương trình Youth With You rằng cường độ làm việc, tập luyện rất cao nên cần ăn uống đủ chất, hợp lý để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Bằng cách ăn nhiều bữa nhỏ, Lisa không bao giờ bị đói và cũng không ăn quá no.

Thói quen ăn uống lành mạnh, tập luyện tích cực giúp Lisa giữ được vòng eo 51 cm suốt nhiều năm. Ảnh: Instagram lalalalisa_m

2. Tăng cường protein

Lisa luôn chú trọng bổ sung protein trong từng bữa ăn qua các thực phẩm như cá, thịt bò, hải sản, các loại đậu... để giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng sau những buổi tập luyện. Protein là nguồn năng lượng thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự săn chắc và dẻo dai của cơ thể. Cô cũng kết hợp thêm các loại rau xanh và hạt để tăng cường vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

3. Bắt đầu ngày mới với nước ép detox

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 uống một ly nước ép detox đầu ngày để tăng cường chức năng thải độc, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng. Thức uống yêu thích của Lisa có táo xanh, dưa leo, cần tây, chanh và một chút gừng tươi. Đồ uống này vừa giúp làm ấm cơ thể, tăng cường chức năng tiêu hóa vừa giúp bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe làn da.

4. Tập pilates

Bên cạnh tập luyện vũ đạo phục vụ công việc, Lisa còn tập pilates đều đặn. Những động tác pilates đòi hỏi sự chính xác, tập trung vào việc kích hoạt các nhóm cơ cốt lõi như bụng, hông, đùi và lưng. Nhờ tập luyện đều đặn, Lisa giữ được vòng eo thon gọn và cải thiện tư thế, duy trì vóc dáng, thần thái cuốn hút.

5. Tập luyện ngoài trời

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 thường xuyên đi bộ đường dài, leo núi hoặc đạp xe ngoài bãi biển, bơi lội, lướt ván. Các hoạt động ngoài trời giúp cải thiện sức khỏe thể chất, giải tỏa căng thẳng, tạo sự cân bằng cho sức khỏe tinh thần.

Lisa được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault, con trai tỷ phú Bernard Arnaul.

Lisa sinh năm 1997, ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016 và nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu. Ngoài ca hát, người đẹp tham gia diễn xuất trong The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaacs. Cô hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Tài khoản Instagram của Lisa thu hút hơn 102 triệu người theo dõi.

(Theo Kbizoom, Elle)

