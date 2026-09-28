Lisa (BlackPink) chiếm trọn sự chú ý
Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.
Lisa là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất trên thảm xanh Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) lần thứ 43. Em út BlackPink xuất hiện rực rỡ với nguyên "cây" đỏ. Ảnh: Getty Images.
Khác với Lisa, Taylor Swift chọn phong cách tối giản và thanh lịch hơn với bộ váy haute couture màu đen và bạc của Tamara Ralph. Nữ ca sĩ hoàn thiện tạo hình bằng mái tóc vàng được tạo kiểu gọn gàng, kết hợp lối trang điểm sắc nét, nổi bật với đôi môi đỏ đặc trưng. Ảnh: Getty Images.
Teyana Taylor kết hợp giữa xuyên thấu, lông vũ trong trang phục đen tạo nên tổng thể táo bạo và hắc ám. Ảnh: WireImage.
Chloe Bailey diện váy đuôi cá xuyên thấu. Phần thân trên có thiết kế cắt khoét mạnh bạo. Ảnh: Getty Images.
Charli XCX khoe vòng eo phẳng lì bằng set đồ hai mảnh màu đen. Ảnh: Getty Images.
Các thành viên nhóm nhạc Flo Jorja Douglas, Stella Quaresma và Renée Downer giống như chị em sinh ba với trang phục, phụ kiện và kiểu tóc giống nhau. Ảnh: Getty Images.
Nữ diễn viên Lisa Rinna trẻ trung thách thức thời gian ở tuổi 63. Ảnh: Getty Images.
Paris Hilton chọn phong cách tương lai với nguyên "cây" bạc lấp lánh. Ảnh: Getty Images.
Em gái Paris là Nicky Hilton cũng tham dự sự kiện. Cô chọn cho mình phong cách khác chị gái, mềm mại và thanh lịch hơn. Ảnh: Getty Images.
Adam Lambert chọn trang phục giống như phù thủy hắc ám. Ảnh: Getty Images.
Trang phục "tả tơi" và xuyên thấu của Bella Poarch được ví như nội y hoặc đồ ngủ tình thú. Ảnh: Getty Images.
Rei Ami là một trong những ngôi sao mặc kiệm vải nhất sự kiện. Ảnh: Getty Images.
Lisa một lần nữa đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng trong chuyến lưu diễn tái xuất của BlackPink. Ồn ào bắt đầu từ đoạn video ghi lại...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/09/2026 08:16 AM (GMT+7)