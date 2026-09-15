IU biến chăm da buổi tối thành nghi thức thư giãn sau ngày bận rộn

IU nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo, làn da sáng mịn và diện mạo tự nhiên, góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi, dịu dàng được khán giả yêu mến. Ảnh: Elle

IU xuất hiện trên ấn phẩm đặc biệt D Edition của ELLE với chủ đề "nighttime, when I become closest to myself" (tạm dịch: ban đêm, khi tôi gần gũi nhất với chính mình). Concept buổi chụp tập trung vào khoảnh khắc nữ ca sĩ trở về không gian riêng, thư giãn sau ngày làm việc và thực hiện routine chăm sóc da. Hình ảnh này gợi mở một cách tiếp cận quen thuộc với nhiều phụ nữ bận rộn: chăm da không chỉ để duy trì vẻ ngoài, mà còn là khoảng thời gian chuyển từ nhịp sống công việc sang nghỉ ngơi. Những bước làm sạch, dưỡng ẩm hay thoa sản phẩm chăm sóc da có thể trở thành một nghi thức nhỏ trước khi đi ngủ.

IU từng nói về quy tắc 4-2-4 trong chăm sóc da buổi tối. Cô dành bốn phút massage với dầu tẩy trang, hai phút làm sạch bằng sữa rửa mặt và bốn phút cuối cùng để rửa mặt với nước. Quy tắc 4-2-4 cũng được biết đến rộng rãi trong cộng đồng làm đẹp. Điểm cốt lõi của 4-2-4 là làm sạch kép: dùng sản phẩm gốc dầu để loại bỏ lớp trang điểm, kem chống nắng và bã nhờn, sau đó sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch những tạp chất còn lại. Đây cũng là nguyên lý của phương pháp double cleansing phổ biến trong chăm sóc da Hàn Quốc. Theo bác sĩ da liễu Sonia Badreshia, người đồng sáng lập Elite MD, làm sạch kép có thể giúp da được làm sạch kỹ hơn và chuẩn bị tốt cho các bước chăm sóc tiếp theo.

Bên cạnh nhan sắc, IU còn gây chú ý với những bí quyết chăm sóc da, đặc biệt là thói quen làm sạch và dưỡng ẩm. Ảnh: Soompi

IU có làn da tương đối khô nên cô rất chú trọng cấp ẩm. Nữ ca sĩ áp dụng mẹo kết hợp dầu dưỡng với toner để bổ sung độ ẩm cho da. Cô nhỏ hai giọt dầu dưỡng vào miếng bông tẩy trang đã thấm toner, sau đó vỗ nhẹ lên da trong vài phút. Toner cung cấp nước cho da còn dầu dưỡng giúp hạn chế sự thoát hơi nước. Theo bác sĩ Abigail Waldman, chuyên gia da liễu tại Bệnh viện Brigham and Women’s, thuộc hệ thống y tế Harvard, các thành phần hút ẩm như hyaluronic acid có khả năng thu hút và giữ nước, trong khi các thành phần khóa ẩm giúp hạn chế nước bay hơi khỏi bề mặt da. Cơ chế này giải thích vì sao việc kết hợp sản phẩm cấp ẩm với một lớp dưỡng phù hợp có thể giúp da mềm mại hơn.

Bên cạnh chăm sóc da từ bên ngoài, IU cũng từng tiết lộ có thói quen uống khoảng hai lít nước mỗi ngày để cấp ẩm cho da từ bên trong. Vào buổi tối, cô ưu tiên các loại trà thảo mộc để thư giãn, làm dịu cơ thể. Với người có lịch trình dày đặc, một quy trình buổi tối đơn giản, phù hợp với làn da và được duy trì đều đặn có thể thực tế hơn việc chạy theo quá nhiều sản phẩm. Điều quan trọng là chăm sóc da không trở thành thêm một nhiệm vụ gây áp lực trước giờ ngủ.

IU trong phim mới Perfect Crown. Ảnh: MBC

IU, tên thật Lee Ji Eun, sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2008, được biết đến với biệt danh "em gái quốc dân" và sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Good Day, You & I và Palette. Bên cạnh âm nhạc, IU ghi dấu ấn qua các phim My Mister, Hotel Del Luna và When Life Gives You Tangerines. Cô được yêu thích nhờ giọng hát giàu cảm xúc, khả năng diễn xuất cùng hình ảnh gần gũi, tự nhiên.