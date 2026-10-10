Hương Giang lần đầu làm host chung kết Miss Grand

Trước đêm thi quan trọng, ban tổ chức Miss Grand International công bố Hương Giang là một trong sáu host của đêm chung kết, bên cạnh Matthew Deane, Isabella Menin, CJ Opiaza, Vanessa Pulgarín và Luciana Fuster. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h, được phát trực tiếp trên kênh YouTube GrandTV.

Hoa hậu hiện chuẩn bị lên sân khấu, cô nói sẵn sàng cho lần đầu đảm nhận vai trò đặc biệt này.

Ngày 9/10, Hương Giang đến Bangkok, tham dự tiệc chào mừng cùng ông Nawat Itsaragrisil, đại diện ban tổ chức và các thí sinh. Việc được mời dẫn chung kết diễn ra sau khi cô giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars hồi cuối tháng 5, qua đó tiếp tục mở rộng hoạt động tại các sân chơi sắc đẹp quốc tế.

Trước đó, cuối tháng 8, người đẹp lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo bán kết và chung kết Miss Universe Thailand 2026. Cô chọn Tharina Botes đăng quang. Hai người từng là bạn cùng phòng tại mùa đầu tiên của Miss Grand International All Stars.

Hương Giang lần đầu làm host tại Miss Grand Internnational 2026. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về thí sinh gây ấn tượng, Hương Giang hài hước nhắc đến Tharina và khẳng định: "Không phải vì cô ấy là bạn cùng phòng với tôi nhưng cô ấy xứng đáng 10 điểm".

Sau khi Tharina đăng quang, hoa hậu Việt Nam tiếp tục chúc mừng người bạn, nhấn mạnh sự bền bỉ của cô trong suốt 10 năm theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp. Tharina từng tham gia nhiều sân chơi trước khi giành vương miện Miss Universe Thailand 2026.

Sau thành tích tại Miss Grand International All Stars, Hương Giang còn được mời làm giám khảo chung kết Miss Cosmo China, Hong Kong & Macau 2026. Những lời mời liên tiếp giúp cô có thêm cơ hội đảm nhận các vai trò chuyên môn và dẫn dắt chương trình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Cô sẽ dần cùng dàn hoa hậu quốc tế. Ảnh: NVCC

Miss Grand International được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, với thông điệp "Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới". Cuộc thi từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017 (Phú Quốc) và 2023 (TP HCM). Thí sinh Việt Nam ở Miss Grand International 2026 - là Emoura Phạm.

Hương Giang sinh năm 1991, cao 1,7 m. Cô vào top 4 Vietnam Idol 2012, đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan và hoạt động trong lĩnh vực ca hát, sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Cô từng tham gia sản xuất các chương trình như The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới.

Năm 2025, Hương Giang đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe lần thứ 74 nhưng không đạt thành tích.