Emoura Phạm sẽ đem vương miện Miss Grand International thứ 2 về Việt Nam?

Sau gần 1 tháng tranh tài, chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan. Trước thềm chung kết, Emoura Phạm - đại diện Việt Nam là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Emoura Phạm được đánh giá cao tại Miss Grand International 2026.

Đại diện Việt Nam bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Emoura Phạm lọt Top 15 phần thi tài năng nhờ khả năng ca hát và vũ đạo. Ngoài ra, người đẹp cũng vào Top 10 bình chọn Pre-Arrival (vòng bình chọn dành cho những thí sinh được yêu mến trước cuộc thi) và dẫn đầu bảng bình chọn Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 ở hạng mục này. Cô cũng có tên trong Top 3 Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia của năm).

Trong vòng phỏng vấn kín, đại diện Việt Nam cũng là người nhận được nhiều lựa chọn nhất từ các thí sinh cho danh hiệu Miss Grand International 2026 với 14 lượt bình chọn.

Đại diện Việt Nam được đánh giá cao khi liên tục được dự đoán có tên trong Top 5.

Trước thềm chung kết, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đồng loạt đưa ra bảng đánh giá cuối cùng. Trong đó, Emoura Phạm là cái tên nổi bật khi liên tục được nhận định có tên trong Top 5.

Trong bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology, đại diện Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai, sau thí sinh đến từ Tanzania. Những vị trí tiếp theo được dự đoán gồm Guatemala, Cuba, Cộng hoà Séc và Ecuador.

Ở bảng dự đoán cuối của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor, Emoura Phạm cũng có tên trong Top 5 cùng các người đẹp Tanzania, Guatemala, Ecuador và Venezuela. Chuyên trang này cũng dự đoán người đẹp Jihan Dimack đến từ Tanzania sẽ đăng quang.

Đại diện Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đăng quang Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi.

Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California.

Người đẹp cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.

Ngay từ ngày đầu nhập cuộc, Emoura Phạm đã trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Đại diện Việt Nam duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.

Phong cách thời trang của bông hồng lai này cũng là một trong những điểm được đánh giá cao. Nàng hậu thường lựa chọn những thiết kế nhiều màu sắc, có đường cắt xẻ và liên tục xuất hiện trong các danh sách bình chọn thí sinh mặc đẹp của một số chuyên trang sắc đẹp.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp song Emoura Phạm lại đang được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới. Nhiều người kỳ vọng Emoura Phạm sẽ về chiếc vương miện thứ 2 cho Việt Nam sau Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại đấu trường sắc đẹp này.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới”. Cuộc thi nằm trong top 5 đấu trường sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới.

Việt Nam nhiều lần cử đại diện tranh tài nhưng không có quá nhiều người đạt được thành tích ấn tượng. Năm ngoái, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam không may khi “trắng tay” tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4.

Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang Miss Grand International 2021.