Dàn người đẹp Đông Nam Á tại Miss Grand: Ai là đối thủ đáng gờm của Emoura Phạm?

Miss Grand International 2026 đang thu hút sự quan tâm khi quy tụ khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, nhóm đại diện Đông Nam Á được chú ý nhờ sự đa dạng về ngoại hình, kinh nghiệm sân khấu, học vấn và câu chuyện cá nhân.

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm cũng đang tạo được dấu ấn riêng từ những ngày đầu nhập cuộc. Cô từng lọt Top 10 Pre-Arrival, dẫn đầu Grand Day Experience và vào Top 15 phần thi Tài năng. Sau vòng phỏng vấn kín ngày 4/10, Emoura còn nhận được 14 lượt bình chọn từ các thí sinh khác cho ngôi vị cao nhất, nhiều nhất trong số các ứng viên được khảo sát.

Patthama “Ning” Jitsawat (Thái Lan)

Patthama “Ning” Jitsawat, đại diện chủ nhà Thái Lan, là một trong những thí sinh có hồ sơ dày dặn nhất khu vực. Ở tuổi 32, Patthama sở hữu chiều cao khoảng 1,73m và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Cô bắt đầu ca hát từ nhỏ, biết chơi guitar, saxophone và từng theo đuổi công việc kinh doanh riêng.

Patthama Jitsawat, đại diện chủ nhà Thái Lan khoe thần thái tự tin.

Patthama “Ning” Jitsawat, có bằng thạc sĩ từ Rangsit University. Việc có kinh nghiệm lâu năm trong nghệ thuật, đồng thời sở hữu nền tảng học vấn tốt giúp đại diện Thái Lan có lợi thế riêng khi bước vào một cuộc thi đòi hỏi cả khả năng trình diễn lẫn giao tiếp.

Là đại diện nước chủ nhà, Patthama cũng nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả Thái Lan. Trong cuộc bình chọn nội bộ sau vòng phỏng vấn kín, cô đứng thứ ba với 7 lượt lựa chọn cho ngôi vị Miss Grand International 2026.

Angelica Lopez (Philippines)

Đại diện Philippines Angelica Lopez, 25 tuổi, gây chú ý bởi hình ảnh đa năng. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ và hiện theo học ngành Tâm lý học tại Palawan State University.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nhạc sĩ, Angelica tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Cô có khả năng ca hát, chơi guitar, nhảy, thuyết trình, dẫn chương trình và hội họa.

Người đẹp Philippines Angelica Lopez nổi bật với trang phục cầu kỳ, tạo ấn tượng trên sân khấu.

Angelica còn thử sức với kinh doanh khi thành lập thương hiệu dép sandal riêng từ năm 2021. Cô có câu chuyện khá toàn diện khi tham dự Miss Grand International.

Đại diện Philippines còn chịu áp lực không nhỏ khi quốc gia này vừa có hai mùa liên tiếp đăng quang Miss Grand International với CJ Opiaza và Emma Tiglao. Trong vòng bình chọn từ các thí sinh năm nay, Angelica đứng trong nhóm nhận được nhiều lựa chọn với 4 lượt.

Louise Chanthalangsy (Lào)

Một trong những thí sinh đáng chú ý là Louise Chanthalangsy, đại diện Lào. Người đẹp sinh năm 2004, cao 1,73m, mang hai dòng máu Lào - Pháp và đang hoạt động người mẫu tại Lào. Điều khiến Louise đặc biệt nằm ở hành trình chinh phục vương miện: cô từng thi Miss Grand Laos 2022 và dừng ở Top 11, sau đó trở lại năm 2023 và giành Á hậu 1.

Đại diện Lào Louise Chanthalangsy gây chú ý với tạo hình đậm màu sắc văn hóa trong phần thi National Costume tại Miss Grand International 2026.

Năm 2025, Louise tiếp tục giành Á hậu 1 trước khi trở lại cuộc thi lần thứ tư vào năm 2026 và cuối cùng đăng quang Miss Grand Laos.

Việc liên tục trở lại sân chơi trong nhiều năm giúp Louise tích lũy đáng kể kinh nghiệm thi sắc đẹp. Đây là lợi thế không nhỏ khi cô bước vào đấu trường quốc tế.

Dilza Salsabila (Indonesia)

Dilza Salsabila, 25 tuổi, là đại diện Indonesia. Trước khi đến Miss Grand International 2026, cô đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và người mẫu.

Dilza cũng mang đến cuộc thi một dự án cộng đồng mang tên Digital Empowerment Workshop, hướng tới việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội và nền tảng số cho người trẻ Indonesia.

Đại diện Indonesia Dilza Salsabila gây ấn tượng với tạo hình hiện đại.

Thông qua dự án, cô muốn khuyến khích người trẻ sử dụng công nghệ không chỉ để giải trí mà còn phục vụ học tập, phát triển bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Vyan Trisni (Malaysia)

Đại diện Malaysia Vyan Trisni mới 22 tuổi nhưng sở hữu profile ấn tượng. Vyan là người mẫu, TikTok LIVE host và đã tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính. Trước khi đến với Miss Grand International, cô từng chiến thắng Malaysia Supermodel Search và nhận danh hiệu Face of Malaysia 2025.

Đại diện Malaysia Vyan Trisni khoe vẻ đẹp hiện đại và cá tính.

Bên cạnh công việc người mẫu và sáng tạo nội dung, Vyan còn livestream, kinh doanh. Người đẹp yêu thích du lịch, hiking và động vật, xây dựng hình ảnh của một phụ nữ trẻ năng động, gắn với môi trường số.

Christine Nan Seng (Myanmar)

Christine Nan Seng, đại diện Myanmar, năm nay 20 tuổi. Cô lớn lên tại Hpakant, bang Kachin - khu vực nổi tiếng với hoạt động khai thác ngọc bích. Christine bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 2024, trước khi theo đuổi hành trình Miss Grand Myanmar.

Christine Nan Seng, đại diện Myanmar, mang những nét văn hóa đặc trưng của người Rawang.

Tại cuộc thi năm nay, cô tập trung vào dự án Stop the War and Violence, đề cập đến những tác động của xung đột đối với gia đình và cộng đồng, đồng thời mong muốn sử dụng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp hòa bình và sự cảm thông.

Nicole Bacon (Singapore)

Đại diện Singapore Nicole Bacon sở hữu vẻ đẹp lai khi có bố là người Anh và mẹ mang dòng máu Singapore - Ấn Độ.

Trước khi đến Miss Grand International, Nicole từng đăng quang Miss Singapore Tourism Queen 2024 và đại diện quốc gia tại Miss Tourism International cùng năm.

Nicole Bacon đại diện Singapore với thiết kế lấy cảm hứng từ Merlion, biểu tượng nổi tiếng của đảo quốc sư tử.

Người đẹp có nền tảng về sáng tác, sản xuất âm nhạc, ca hát và vũ đạo. Năm 2025, cô gia nhập nhóm nhạc nữ quốc tế NWH:I sau vòng tuyển chọn trực tuyến.

Nicole cũng từng gây chú ý ngay trước thềm cuộc thi khi xuất hiện trong một thiết kế in hình ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch tổ chức Miss Grand International.

Nhìn vào dàn thí sinh Đông Nam Á, có thể thấy mỗi đại diện đang sở hữu một thế mạnh riêng. Dù vậy, những diễn biến đầu tiên đang cho thấy Emoura Phạm không hề lép vế trước các đối thủ trong khu vực. Việc lọt Top 15 phần thi Tài năng, liên tiếp được gọi tên ở các vòng bình chọn và đặc biệt nhận 14 lựa chọn từ chính các thí sinh cho thấy người đẹp Việt Nam đang tạo được dấu ấn tại cuộc thi.