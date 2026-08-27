Đại diện Philippines dự thi Miss World 2026: Nàng hậu 18 tuổi đầy bản lĩnh

Miss World Philippines 2026 Asia Rose Simpson cao 1m70, hiện là sinh viên. Asia sinh tại Hobbs, New Mexico, Mỹ, có bố người Philippines và mẹ người Mỹ, cô lớn lên phần lớn ở Philippines. Asia có niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn từ khi còn nhỏ. Năm 8 tuổi, Asia Rose từng xuất hiện trên Pilipinas Got Talent cùng gia đình.

Hành trình thi sắc đẹp của Asia Rose cũng bắt đầu khá sớm. Trước khi trở thành Miss World Philippines, cô từng đăng quang Miss New Mexico Teen USA 2023, tham dự Miss Teen USA 2023 và giành danh hiệu Miss Congeniality (Hoa hậu thân thiện).

Tại Miss World Philippines 2026, Asia Rose đại diện Quezon City và đăng quang vào tháng 2/2026, cô là thí sinh trẻ nhất đăng quang trong lịch sử cuộc thi. Asia Rose gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng ở các phần thi phụ: Tài năng, Beauty With A Purpose (Dự án Nhân ái) và Best in Swimsuit (Người đẹp mặc đồ bơi đẹp nhất).

Điểm nổi bật trong hành trình của Asia Rose là dự án SED (viết tắt của Sports, Emotional and Dance). Thông qua thể thao và khiêu vũ, cô muốn khuyến khích người trẻ quan tâm hơn đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Đây cũng chính là thông điệp mà cô mang đến Miss World lần thứ 73.

Không chỉ sở hữu nền tảng nghệ thuật, Asia Rose còn có định hướng khá đặc biệt cho tương lai. Người đẹp hy vọng sẽ trở thành một tác giả và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi trong tương lai, đồng thời có kế hoạch theo học ngành Thần học và Nghệ thuật. Cô có rất nhiều sở thích đa dạng như móc len, làm bánh, hội họa, vẽ tranh, đọc sách, chơi pickleball, ca hát, viết văn và làm thơ.

Tại Miss World 2026, Asia Rose tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong Top 60 phần thi phụ Top Model, lọt Top 3 phần thi Tài năng. Đặc biệt, tại phần thi đối đầu Head to Head Challenge, Asia Rose đã xuất sắc dẫn đầu nhóm Châu Á - Thái Bình Dương và giành một suất vào thẳng Top 40 chung cuộc của Miss World năm nay.

Trình bày về dự án nhân ái SED (Sports, Emotional and Dance) tại vòng thi quan trọng này, Asia Rose chia sẻ cách cô kết hợp thể thao và khiêu vũ để thúc đẩy sức khỏe tinh thần ở người trẻ. Cô cho biết mình đã làm việc với các tổ chức và xây dựng một chương trình giáo dục về sức khỏe tinh thần.

Người đẹp gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, khả năng diễn đạt rõ ràng cùng góc nhìn của một đại diện trẻ tuổi dành cho các vấn đề xã hội. Asia Rose còn trực tiếp minh họa thông điệp bằng một tiết mục múa đầy biểu cảm trên sân khấu.