Bất ngờ với thí sinh Hoa hậu Việt Nam viết thư pháp, biểu diễn 'Cô Đôi thượng ngàn'

Thí sinh Mai Thị Yến Nhi mở đầu Thử thách Tài năng và Nghệ thuật vào tối 16/10 bằng màn múa quạt điêu luyện. Thử thách này không làm khó người đẹp Thái Nguyên vì cô có kinh nghiệm hơn 4 năm làm vũ công. Yến Nhi chia sẻ theo quan điểm của riêng cô, ước mơ không tỏa sáng, mà người thực hiện ước mơ mới tỏa sáng. Cô chứng minh điều đó bằng những chuyển động uyển chuyển, cùng thần thái thu hút trên sân khấu thi tài năng. Thông qua tiết mục, Yến Nhi muốn truyền đi thông điệp: "Mỗi người hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình".