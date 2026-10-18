Bất ngờ với thí sinh Hoa hậu Việt Nam viết thư pháp, biểu diễn 'Cô Đôi thượng ngàn'
Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến khán giả bất ngờ khi lần lượt phô diễn tài lẻ. Từ những điệu múa quạt uyển chuyển, màn biểu diễn võ thuật mạnh mẽ đến những tiết mục khoe giọng hát, mỗi thí sinh mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên sân khấu đa dạng và đầy sức hút.
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Theo Tú Oanh - Hồng Vĩnh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 07:42 AM (GMT+7)