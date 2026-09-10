Ăn gì để hỗ trợ tăng cơ bắp hiệu quả?

Để tăng cơ, bên cạnh protein, cũng cần tiêu thụ đủ carbohydrate phức hợp như gạo, mì nguyên cám hoặc yến mạch, cùng các thực phẩm giàu kali, magie, chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa mệt mỏi cơ bắp và hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

1. Thực phẩm hỗ trợ tăng cơ bắp

Ức gà: Giàu protein, ít chất béo. Kết hợp ức gà trong bữa trưa hoặc tối cùng tập luyện đều đặn có thể hỗ trợ phát triển cơ bắp.

Thịt đỏ: Ngoài giàu protein, thịt đỏ còn chứa sắt, khoáng chất hỗ trợ vận chuyển oxy trong máu, góp phần cải thiện hiệu suất vận động khi tập luyện.

Cá hồi: Giàu protein và omega-3, loại chất béo lành mạnh có đặc tính kháng viêm, giúp cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ hạn chế mất cơ.

Tăng cơ bắp là quá trình cần sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý, tập luyện đều đặn và nghỉ ngơi đầy đủ. Ảnh minh họa AI.

Trứng: Nguồn albumin dồi dào, protein chính có trong lòng trắng trứng. Trứng cũng chứa sắt và vitamin nhóm B, hỗ trợ oxy hóa và vận chuyển dưỡng chất trong cơ thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cơ.

Phô mai: Các loại phô mai ít béo giàu protein và canxi, 2 dưỡng chất quan trọng cho sức mạnh và sự co cơ, phù hợp dùng trong bữa sáng hoặc bữa phụ.

Cá ngừ: Giàu omega-3 và protein, hỗ trợ phát triển cơ bắp. Có thể dùng làm bữa ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập.

Sữa: Giàu protein và khoáng chất như canxi, magie, quan trọng để kích thích co cơ, tăng hiệu suất tập luyện và hỗ trợ tăng khối lượng cơ.

Đậu phộng: Nguồn protein và magie, khoáng chất quan trọng cho sự co cơ. Đậu phộng cũng chứa vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa, cần thiết để cung cấp năng lượng và hỗ trợ phục hồi cơ sau tập luyện.

Bơ: Giàu chất béo không bão hòa đơn, nguồn calo tốt giúp tăng năng lượng nạp vào. Bơ cũng giàu vitamin E, hỗ trợ cải thiện sức bền, sức mạnh cơ và quá trình phục hồi sau tập. Ngoài ra, bơ còn chứa kali, khoáng chất giúp phòng ngừa yếu cơ và chuột rút khi vận động.

Các loại đậu: Nguồn protein thực vật, khi kết hợp cùng ngũ cốc như gạo lứt, mì nguyên cám hoặc ngô, cung cấp đầy đủ và cân đối các acid amin thiết yếu cần cho quá trình hình thành cơ. Trong chế độ ăn tăng cơ, nên đảm bảo mỗi bữa ăn đều có nguồn protein tốt, giúp cung cấp đủ acid amin cho cơ suốt cả ngày, hỗ trợ hiệu quả tăng cơ.

Đậu phụ: Thực phẩm từ hạt đậu nành, giàu protein, hỗ trợ tăng khối lượng cơ. Nhờ hàm lượng kali và phospho tốt, đậu phụ cũng giúp cải thiện sức bền và hiệu suất khi tập luyện.

Đậu lăng: Giàu sắt và protein thực vật, hỗ trợ vận chuyển oxy trong máu, cải thiện hiệu suất thể chất và hỗ trợ tăng cơ.

Kiều mạch: Tương tự hạt dền, kiều mạch là loại giả ngũ cốc giàu protein, carbohydrate, kali, magie, canxi và chất xơ. Có thể ăn dạng hạt nguyên hoặc dùng làm bột, là lựa chọn tốt cho bữa trưa và tối.

Hạt hướng dương: Giàu protein và chất xơ, hỗ trợ tăng cơ đồng thời góp phần kiểm soát cân nặng. Hạt hướng dương cũng giàu kali giúp phòng ngừa chuột rút và magi, tham gia vào quá trình co và giãn cơ, có thể góp phần cải thiện hiệu suất thể chất.

2. Bảng giá trị dinh dưỡng tham khảo (trên 100 g)

Các thực phẩm này nên được tiêu thụ trong khuôn khổ một chế độ ăn cân bằng, kết hợp thêm nguồn carbohydrate như gạo lứt, mì nguyên cám hoặc trái cây tươi.

3. Thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cơ

Các thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cơ như whey protein, creatine và maltodextrin có thể bổ sung cho chế độ ăn khi nhu cầu dinh dưỡng không được đáp ứng đầy đủ chỉ qua thực phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, việc sử dụng thực phẩm chức năng cần được đánh giá và hướng dẫn bởi chuyên gia dinh dưỡng.

Bên cạnh thực phẩm chức năng, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, chương trình tập luyện sức mạnh được xây dựng bài bản, cùng thói quen sinh hoạt lành mạnh như ngủ đủ giấc và uống đủ nước, cũng đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ tăng cơ bền vững.