Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau loạt tin nhắn "nói xấu" bị phát tán trên mạng xã hội

Á hậu Trịnh Mỹ Anh thừa nhận làm người khác tổn thương

Sau những tranh cãi liên quan đến loạt tin nhắn riêng tư bị lan truyền trên mạng xã hội, rạng sáng 13/10, Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận những lời nói thiếu cân nhắc của mình có thể gây tổn thương cho người khác.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Có những điều khi đã nói ra, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể thu lại như chưa từng tồn tại. Và có những tổn thương dù không chủ ý vẫn có thể khiến người khác buồn lòng đối với những người bị nhắc đến.

Mỹ Anh đã dành nhiều thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội. Mỹ Anh hiểu rằng, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người".

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh. (Ảnh: FBNV)

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 nhận trách nhiệm về những tổn thương mà mình có thể đã gây ra. Người đẹp thừa nhận, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể làm tổn thương người khác và ảnh hưởng đến niềm tin mà công chúng dành cho cô.

"Mỹ Anh thành thật xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người đã tổn thương khi đọc những tin nhắn ấy, và cả những khán giả đã đặt niềm tin, tình cảm vào Mỹ Anh nhưng giờ đây phải thất vọng.

Mỹ Anh biết rằng một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất. Mỹ Anh cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng. Điều quan trọng hơn lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể có thể xây dựng lại" - cô viết.

Cô cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, lắng nghe những góp ý, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, đồng thời chứng minh sự thay đổi bằng những hành động cụ thể.

“Mỹ Anh biết rằng sự trưởng thành không nằm ở việc mình chưa từng mắc sai lầm, mà ở cách mình dám đối diện, nhận trách nhiệm và thực sự thay đổi sau sai lầm đó”, cô chia sẻ.

Lời xin lỗi của Trịnh Mỹ Anh được đưa ra trong bối cảnh những tin nhắn nói xấu thí sinh khác trong một nhóm chat của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 bị chia sẻ rầm rộ, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ngày 12/10, fanpage chính thức của Miss Universe Vietnam đăng thông báo cho biết Ban tổ chức cuộc thi và các bên liên quan đang tiến hành rà soát, xác minh những thông tin nói trên nhằm xem xét hướng xử lý phù hợp.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cô có chiều cao 1,75 m cùng số đo 85-64-95 (cm). Người đẹp theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông. Tháng 6/2025, cô giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Earth 2025, giành vương miện Hoa hậu Nước.

Vừa qua, Trịnh Mỹ Anh giành ngôi vị Á hậu 1 trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng. Ngay sau đó, cô bị tước danh hiệu tại cuộc thi Miss Earth 2025.