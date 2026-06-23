5 việc nên làm trong 60 phút trước khi ngủ để trẻ lâu hơn

Nhiều người đầu tư vào mỹ phẩm đắt tiền hay thực phẩm bổ sung với hy vọng duy trì vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại bỏ qua một trong những "liều thuốc chống lão hóa" hiệu quả nhất: giấc ngủ. Các nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lão hóa của da, não bộ và nhiều cơ quan trong cơ thể. Những thói quen được thực hiện trong khoảng một giờ trước khi đi ngủ có thể quyết định bạn thức dậy với cơ thể được phục hồi hay tiếp tục tích lũy tổn thương theo thời gian.

Tắt màn hình điện tử ít nhất một giờ trước khi ngủ

Ánh sáng xanh từ điện thoại có thể làm giảm sản xuất melatonin, khiến bạn khó ngủ sâu và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tế bào ban đêm. Ảnh: Health

Lướt mạng xã hội hoặc xem video trước khi ngủ là thói quen phổ biến nhưng các chuyên gia cho rằng đây là một trong những điều bất lợi nhất đối với quá trình phục hồi của cơ thể. Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng và máy tính có thể ức chế sản xuất melatonin, hormone điều hòa giấc ngủ. Khi melatonin giảm, cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu, giai đoạn diễn ra phần lớn hoạt động sửa chữa tế bào. Giáo sư thần kinh học Matthew Walker cho rằng giấc ngủ là "hệ thống phục hồi hiệu quả nhất của não bộ và cơ thể". Ông nhấn mạnh ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng có liên quan đến nhiều bệnh lý thường gặp khi tuổi cao.

Thực hiện vài động tác kéo giãn nhẹ

Nhiều người nghĩ rằng tập luyện càng nhiều càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, vào buổi tối, những bài tập nhẹ như kéo giãn cơ, yoga thư giãn hoặc đi bộ chậm thường có lợi hơn. Các chuyên gia về tuổi thọ cho biết vận động nhẹ trước giờ ngủ giúp giảm hormone căng thẳng cortisol, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tạo điều kiện cho giấc ngủ sâu hơn. Giấc ngủ sâu đặc biệt quan trọng vì đây là thời điểm cơ thể tiết phần lớn hormone tăng trưởng, tham gia vào quá trình tái tạo mô, duy trì khối cơ và sửa chữa các tổn thương tế bào tích lũy trong ngày.

Ngừng ăn ít nhất 2-3 giờ trước khi lên giường

Ăn đêm khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động khi cơ thể cần nghỉ ngơi, làm tăng nguy cơ gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Ảnh: River Valley Weight

Theo khuyến nghị của các chuyên gia tại Mayo Clinic, ăn quá no hoặc ăn sát giờ ngủ có thể gây khó tiêu, trào ngược dạ dày và làm gián đoạn giấc ngủ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature năm 2025, phân tích dữ liệu của hơn 500.000 người tham gia UK Biobank, cho thấy những người có giấc ngủ tối ưu có tốc độ lão hóa sinh học chậm hơn đáng kể. Chất lượng giấc ngủ được xem là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả này. Ăn tối sớm không trực tiếp giúp trẻ lâu nhưng góp phần tạo nên giấc ngủ chất lượng, nền tảng cho quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Viết nhật ký biết ơn trước khi ngủ

Các chuyên gia tâm lý ngày càng khuyến khích việc dành vài phút cuối ngày để ghi lại những điều tích cực hoặc đáng biết ơn. Theo bác sĩ lão khoa và chuyên gia tuổi thọ Gary Small, những hoạt động thư giãn như thiền, hít thở sâu hoặc suy ngẫm tích cực trước khi ngủ giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể sản sinh nhiều cortisol hơn. Nồng độ cortisol cao trong thời gian dài có liên quan đến viêm mạn tính, suy giảm miễn dịch và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Đi ngủ đúng giờ mỗi ngày

Thường xuyên thức sau 23h có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, giảm chất lượng giấc ngủ và đẩy nhanh quá trình lão hóa theo thời gian. Ảnh: Draliaba

Nhiều người cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng nhưng giờ ngủ thay đổi liên tục. Theo các chuyên gia giấc ngủ, tính đều đặn quan trọng không kém thời lượng ngủ. Một phân tích được đăng trên Health cho thấy việc duy trì lịch ngủ ổn định có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể so với những người ngủ thất thường. Giáo sư Matthew Walker cho biết đồng hồ sinh học hoạt động ổn định giúp não bộ và các cơ quan phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình phục hồi ban đêm. Những người ngủ đúng giờ thường có chất lượng giấc ngủ sâu tốt hơn, từ đó hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức và sức khỏe lâu dài.

Giấc ngủ làm đẹp không chỉ là lời đồn

Khái niệm "beauty sleep" (giấc ngủ làm đẹp) thực tế có cơ sở khoa học. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical and Experimental Dermatology phát hiện những người ngủ kém chất lượng có nhiều dấu hiệu lão hóa da hơn, hàng rào bảo vệ da suy yếu hơn và khả năng phục hồi sau tổn thương thấp hơn so với nhóm ngủ tốt. Nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng phục hồi hàng rào da ở người ngủ ngon cao hơn khoảng 30% so với người ngủ kém.

Các chuyên gia da liễu cho rằng trong khi ngủ sâu, cơ thể tăng cường sửa chữa DNA, sản xuất collagen và kiểm soát phản ứng viêm. Đó là lý do một giấc ngủ chất lượng có thể mang lại lợi ích chống lão hóa mà không loại mỹ phẩm nào thay thế hoàn toàn được.