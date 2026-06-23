5 thói quen khiến da lão hóa nhanh hơn trong mùa hè

Mùa hè không chỉ là thời điểm làn da phải đối mặt với nhiệt độ cao mà còn chịu tác động mạnh từ tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy và các yếu tố môi trường khác. Theo nhiều nghiên cứu da liễu, phần lớn dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, da chảy xệ, đốm sắc tố và bề mặt da thô ráp có liên quan đến tổn thương do ánh nắng tích lũy qua nhiều năm. Tia UV có thể góp phần vào tới 80% các dấu hiệu lão hóa nhìn thấy trên khuôn mặt.

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến trong mùa hè có thể âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Bỏ qua kem chống nắng vào những ngày nhiều mây

Nên duy trì thói quen thoa kem chống nắng hàng ngày, ngay cả khi trời nhiều mây để bảo vệ da. Ảnh: Harvard Health

Nhiều người chỉ thoa kem chống nắng khi trời nắng gắt hoặc đi biển. Tuy nhiên, tia UVA, loại tia liên quan chặt chẽ đến lão hóa da, có thể xuyên qua mây và cửa kính. Chúng xâm nhập sâu vào lớp trung bì, kích thích sản sinh các gốc tự do, phá hủy collagen và elastin, khiến da mất độ đàn hồi theo thời gian.

Tiến sĩ Hiva Fassihi, bác sĩ da liễu tại Anh, cho biết việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng hằng ngày là một trong những biện pháp chống lão hóa hiệu quả nhất ở mọi độ tuổi. Bà khuyến nghị sử dụng sản phẩm SPF 30 trở lên ngay cả trong những ngày âm u hoặc khi làm việc trong nhà gần cửa sổ.

Chỉ chống nắng khi ra ngoài lâu

Nhiều người cho rằng vài phút đi bộ từ nhà ra xe hoặc ra quán ăn không đủ gây hại cho da. Trên thực tế, tổn thương ánh nắng là quá trình tích lũy. Mỗi lần tiếp xúc ngắn với tia UV đều góp phần làm tăng stress oxy hóa và tổn thương DNA của tế bào da. Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, những tổn thương này có thể âm thầm tích tụ trong nhiều năm trước khi biểu hiện thành nếp nhăn, đốm nâu hoặc tình trạng da mất săn chắc.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hình thành thói quen chống nắng như một bước chăm sóc da hằng ngày thay vì chỉ thực hiện khi đi du lịch hoặc tham gia hoạt động ngoài trời.

Để da mất nước vì lười uống nước

Vào mùa hè, da dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc hơn do cơ thể mất nước nhanh hơn qua mồ hôi. Ảnh: Stillman Beauty

Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước nhanh hơn thông qua mồ hôi. Khi thiếu nước kéo dài, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da suy yếu, da trở nên khô ráp, dễ kích ứng và các nếp nhăn li ti hiện rõ hơn.

Tiến sĩ Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York, nhận định làn da đủ nước sẽ duy trì khả năng phục hồi và chức năng bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân môi trường. Mặc dù uống nước không thể xóa nếp nhăn, việc duy trì tình trạng hydrat hóa đầy đủ giúp da khỏe mạnh và hạn chế tình trạng khô lão hóa. Bên cạnh nước uống, việc sử dụng kem dưỡng chứa các thành phần hút ẩm như glycerin hoặc hyaluronic acid cũng góp phần hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da trong mùa hè.

Lạm dụng điều hòa và bỏ qua dưỡng ẩm

Không khí trong phòng điều hòa thường có độ ẩm thấp, khiến nước từ bề mặt da bốc hơi nhanh hơn. Nếu không bù ẩm phù hợp, da dễ bị khô, bong tróc và mất đi vẻ căng mịn tự nhiên. Da khô kéo dài có thể làm các nếp nhăn trở nên rõ rệt hơn. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở phụ nữ trung niên khi lượng collagen và lipid tự nhiên trong da đã suy giảm theo tuổi tác. Để hạn chế tác động của điều hòa, nên thoa kem dưỡng ngay sau khi rửa mặt và cân nhắc sử dụng máy tạo độ ẩm trong những không gian kín hoạt động điều hòa liên tục.

Phơi nắng để có làn da rám khỏe mạnh

Làn da rám nắng có thể trông khỏe khoắn trong ngắn hạn nhưng thực chất là dấu hiệu cho thấy da đang phản ứng trước tổn thương do tia UV gây ra. Ảnh: Skinclinic

Nhiều người vẫn xem làn da nâu rám nắng là dấu hiệu của sức khỏe. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu nhấn mạnh rằng quá trình da sẫm màu sau khi tiếp xúc ánh nắng thực chất là phản ứng tự vệ trước tổn thương DNA do tia cực tím gây ra. Nghiên cứu cho thấy tia UV kích hoạt sản sinh các gốc oxy hóa mạnh, thúc đẩy phân hủy collagen và làm chậm quá trình tổng hợp collagen mới. Hậu quả là da xuất hiện nếp nhăn, mất độ đàn hồi và tăng sắc tố sớm hơn tuổi thật. Theo Quỹ Ung thư Da Mỹ, không tồn tại khái niệm rám nắng an toàn. Mọi hình thức rám nắng đều phản ánh mức độ tổn thương của tế bào da.

Bảo vệ da mùa hè thế nào?

Các chuyên gia khuyến nghị áp dụng đồng thời nhiều biện pháp thay vì chỉ dựa vào kem chống nắng. Nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30 trở lên, thoa đủ lượng và bôi lại sau mỗi hai giờ nếu ở ngoài trời. Ngoài ra, cần kết hợp mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế ra ngoài trong thời điểm tia UV mạnh nhất từ 10h-16h.

Lão hóa da là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi nhưng nhiều dấu hiệu lão hóa sớm hoàn toàn có thể được làm chậm nếu tránh những thói quen gây hại trong mùa hè. Bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là chiến lược chống lão hóa hiệu quả nhất được khoa học chứng minh hiện nay.