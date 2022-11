Top những thương hiệu đồng hồ nam hot nhất tôn lên đẳng cấp quý ông năm 2022

Thứ Bảy, ngày 05/11/2022 08:32 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong thời đại mà nhiều người chúng ta đã quá quen thuộc với những chiếc đồng hồ thông minh và vòng tay theo dõi sức khỏe, những kiệt tác đồng hồ xa xỉ vẫn xứng đáng có chỗ đứng trang trọng trong tủ đồ của phái mạnh vì tính thực tiễn, thanh lịch và khả năng giúp phối đồ vô cùng biến hóa.

Một chiếc đồng hồ không chỉ nói lên nhiều điều về dấu ấn cá nhân của đàn ông, mà còn mang hàm nghĩa về triết lý cuộc đời của họ, đồng thời tôn vinh nghệ thuật làm đồng hồ của những thợ thủ công lành nghề bậc nhất thế giới.

Dưới đây là top những thương hiệu đồng hồ hot và bán chạy nhất trong năm 2022 dành cho quý ông:

1. Omega Speedmaster Moonwatch

Omega, nhà vua của những nhà vua, đã từng phục vụ lực lượng quân đội Anh vào những năm 1940, là biểu tượng lưu giữ thời gian chính thức của Olympics từ năm 1932, chễm chệ trên tay các phi công thực hiện nhiệm vụ Apollo 11 và 13 lên mặt trăng, và tăng vẻ nam tính cho các điệp viên 007. Vỏ đồng hồ được trang bị nhiều chức năng và được làm cực kỳ chắc chắn.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 49.731.000 - 1.989.240.000 VNĐ

Omega Speedmaster Moonwatch

2. Breguet Tradition Retro-Second

Được tạo ra bởi Abraham-Louis Breguet ở Paris trước Cách mạng Pháp, chiếc đồng hồ này trở thành vật bất ly thân của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, vua Napoleon Bonaparte, và cố thủ tường Anh Winston Churchill. Chiếc đồng hồ Breguet của ông đã được trưng bày ở Bảo tàng Chiến tranh Đế quốc tại Lôn Đôn ngày nay. Những chiếc đồng hồ của hãng này có lịch sử gắn liền với các nguyên thủ thế giới, và cả trong giới CEO.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo:124.327.500 - 3.481.170.000 VNĐ

Breguet Tradition Retro-Second

3. Oris Divers

Mặc dù Oris đã có mặt trên trái đất này hơn 100 năm, chúng vẫn cực kỳ mang nét ngầu đét và tân tiến. Những nhà sản xuất chúng cũng tạo ra những cỗ máy vô cùng bóng bẩy, quyến rũ với giá thành phải chăng hơn các hãng đồng hồ xa xỉ khác rất nhiều. Những mẫu bán bán chạy nhất của hãng này bao gồm Aquis, Divers và ProPilot với con số khắc trên đồng hồ đầy màu sắc.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 44.757.900 - 111.894.750 VNĐ

Oris Divers

4. Rolex Stainless Oyster Perpetual

Rolex được săn đón nhiệt liệt bởi sự thanh lịch và độ chính xác trong từng giây của chúng. Chúng được thiết kế đến mức hoàn hảo. Nếu được giữ gìn cẩn thận, chúng sẽ bền đến suốt đời, xứng đáng là người đồng hành đáng tin cậy của quý ông hiện đại.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 74.596.500 - 3.978.480.000 VNĐ

Rolex Stainless Oyster Perpetual

5. Vacheron Constantin Traditionelle

Chiếc đồng hồ bạn đeo nói rất nhiều điều về con người bạn, và nếu bạn mang trên tay một chiếc của nhà Vacheron Constantin, bạn là một quý ông đích thực có "gu" thưởng thức nghệ thuật làm đồng hồ của những bậc thầy trên thế giới và giác ngộ được những thiết kế vượt thời gian. Hơn 250 năm qua, kiệt tác này luôn nằm trong tủ kính của các nhà sưu tập hàng đầu thế giới.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 273.520.500 - 4.227.135.000 VNĐ

Vacheron Constantin Traditionelle

6. Jaeger-LeCoultre

Là "đại gia" trong giới đồng hồ cao cấp đã lâu. nhà Jaeger-LeCoultre tạo ra kiệt tác của họ hoàn toàn bằng gia công, từ khâu bắt đầu đến khi kết thúc, từ khâu thiết kế đến trang trí rồi đưa vào sản xuất đều gói gọn trong phân xưởng. Dù làm đồng hồ cho cả nam lẫn nữ, nhưng chiếc đồng hồ hot nhất trong giới làm đồng hồ của hãng là Reverso, với mặt đồng hồ có thể lật lên được để bảo vệ bộ máy bên trong.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 74.596.500 - 994.620.000 VNĐ

Jaeger-LeCoultre

7. Breitling Navitimer Montbrilliant Olympus

Là một sự kết hợp hoàn hảo của “hoa tiêu” và “cỗ máy thời gian”, đây là chiếc đồng hồ hoàn hảo dành cho giới phi công.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 74.596.500 - 994.620.000 VNĐ

Breitling Navitimer Montbrilliant Olympus

8. Panerai Submersible Quaranta Quattro

Thương hiệu mang tính di sản của Ý hoàn thiện diện mạo vốn đã nam tính của lực lượng hải quân hoàng gia Ý vào những năm 1940. Ngày nay, mẫu Panerai với những đường nét gồ ghề nhưng đầy tao nhã nói lên đằng cấp không thể chối cãi của quý ông.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 74.596.500 - 2.486.550.000 VNĐ

Panerai Submersible Quaranta Quattro

9. Zenith El Primero Chronomaster

Để nói về tính nàng đo thời gian thì Zenith là số 2 không đối thủ nào là số 1. Không chỉ hiện chính xác giờ, phút, giây, em này còn đo tốc độ dựa trên thời gian trôi qua trên một quãng đường cố định.

Để nói về tính nàng đo thời gian thì Zenith là số 2 không đối thủ nào là số 1. Không chỉ hiện chính xác giờ, phút, giây, em này còn đo tốc độ dựa trên thời gian trôi qua trên một quãng đường cố định.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 62.163.750 - 2.237.895.000 VNĐ

Zenith El Primero Chronomaster

10. Patek Philippe Calatrava Officer

ChỈ 2 từ thôi: đẳng cấp và có gu!

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 174.058.500 - 11.189.475.000.000 VNĐ

Patek Philippe Calatrava Officer

11. Tag Heuer Carrera Quartz

Với khả năng kháng nước và kháng bụi cao, đây là một trong những kiệt tác đồng hồ đến từ nhà làm đồng hồ Edouard Heuer.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 24.865.500 - 348.117.000 VNĐ

Tag Heuer Carrera Quartz

12. Blancpain Fifty Fathoms

Với bề dày lịch sử ra đời hơn 280 năm. Blancpain có những khách hàng yêu thích và trung thành là tài tử Brad Pitt và đạo diễn Francis Ford Coppola.

Nhà sản xuất: Thụy Sĩ

Giá tham khảo: 223.789.500 - 994.620.000 VNĐ

Blancpain Fifty Fathoms

