"Ông chú cơ bắp" Ma Dong Seok hút 1,2 triệu lượt yêu thích với khoảng khắc "có 1 không 2"

Ma Dong Seok được khen ngợi dễ thương, đáng yêu trong loạt ảnh mới đăng tải.

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Ma Dong Seok đăng tải loạt ảnh tạo dáng trên biển gây chú ý. Theo đó, nam diễn viên bắt trend đào cát tạo kiểu hình trái tim và chụp ảnh. Trào lưu này từng gây "sốt" trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Trong hình, sao nam còn đưa hai tay lên má, tạo dáng dễ thương. Khoảnh khắc “có 1 không 2” này của Ma Dong Seok hút đến 1,2 triệu lượt yêu thích cùng hàng chục nghìn bình luận, sau 2 ngày đăng tải. Tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là tấm hình hút lượng tương tác cao nhất của anh trên Instagram cá nhân.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ, thấm chí là lạ lẫm với hình ảnh mới này của Ma Dong Seok. "Nhìn không quen lắm nhưng dễ thương quá chú ơi", "Còn đâu là ông chú giang hồ, bặm trợn nữa, giờ chỉ thấy dễ thương thôi", "Lúc đầu tôi còn nghĩ ai đó đã photoshop hình ảnh này", "Anh ấy thật là một người đáng yêu", "Không ngờ cũng có ngày tôi nhìn thấy được hình ảnh đáng yêu như vậy của anh ấy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Những khoảnh khắc dễ thương của Ma Dong Seok đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội cá nhân, người hâm mộ thỉnh thoảng bắt gặp một số khoảnh khắc dễ thương của anh khi tạo dáng bên thú cưng, gấu bông,...

Những hình ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội này hoàn toàn đối lập với hình ảnh Ma Dong Seok trên màn ảnh. Nhờ ngoại hình như gã khổng lồ bậc nhất showbiz Hàn, với chiều cao gần 1m80, body cơ bắp cuồn cuộn và hình xăm, anh thường được giao đảm nhận những dạng vai như ông trùm, gã giang hồ,... hầu hết nhân vật do anh đảm nhận tuy thô lỗ và trông có vẻ đáng sợ nhưng bên trong thì ấm áp và luôn quan tâm người khác. Thế nên, sao nam thường được truyền thông lẫn người hâm mộ gọi với danh xưng "Ông chú cơ bắp" hay "Ông trùm hành động". Hầu hết những dự án có sự góp mặt của tài tử "Train To Busan" đều được đánh giá cao, nhận về lượt xem khủng. Mới đây, dự án "The Roundup: No Way Out" lọt top 10 phim có doanh thu cao nhất Hàn Quốc năm 2023, giúp anh vươn tầm "ông hoàng phòng vé".

Ma Dong Seok năm 16 tuổi (bên trái) và Ma Dong Seok ở thời điểm hiện tại (bên phải).

Ngoại hình là yếu tố giúp anh được giao đảm nhận những dạng vai giang hồ, đánh đấm thường xuyên trên màn ảnh.

Song, ít ai biết rằng trước khi sở hữu cân nặng lên đến 90kg, cùng body vạm vỡ như hiện tại, Ma Dong Seok từng là một thanh niên có gương mặt góc cạnh, thân hình 6 múi và làn da rám nắng. Hình ảnh thuở 16 tuổi này của Ma Dong Seok từng gây "sốt" trên truyền thông một thời, bởi sự khác biệt quá lớn so với sắc vóc hiện tại. Sau hơn 30 năm gia nhập làng giải trí, Ma Dong Seok đã trở thành "ông chú" ở độ tuổi trung niên, ngoại hình thay đổi thấy rõ.

Anh trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt. Hiện tại, anh tập gym, boxing là chủ yếu. Gần đây, trên trang Instagram cá nhân, Ma Dong Seok đăng tải clip tập tạ vào đêm khuya.

Ma Dong Seok thực hiện động tác Triceps Pushdown - tác động vào tay sau, giúp tăng kích thước cơ bắp.

Tài tử này từng chia sẻ việc anh đam mê tập luyện bất kể ngày đêm là vì tập thể thao cũng là phương pháp giúp anh duy trì sự tỉnh táo, giải tỏa stress trong cuộc sống. "Tập thể dục đã giúp tôi giải tỏa cơn giận. Đó là điều duy nhất tôi mong chờ. Vào những ngày tôi không thể tập thể dục có cảm giác như tôi chưa đánh răng vào buổi sáng vậy (cười). Và cả ngày hôm nay tôi cảm thấy không ổn", anh nói với Mens health.

Anh cũng từng gặp phải nhiều chấn thương khi tập luyện các bài tập nặng, với cường độ cao như gãy xương, tổn thương vai phải phẫu thuật, song sao nam chưa từng có ý định từ bỏ việc tập luyện. Anh từng xây phòng gym tại nhà, duy trì việc tập luyện kéo dài 2-3 tiếng mỗi ngày. Anh tập nhiều bài tập có tác dụng tăng cơ bắp như: Squat toàn thân, chống đẩy,...

Sao nam chăm chỉ tập luyện.

Đồng thời, sao nam giữ chế độ ăn uống khoa học, không ăn kiêng, đảm bảo nạp đủ lượng protein cần thiết để xây dựng cơ bắp. Đồng thời, anh uống nhiều nước lọc, hạn chế dùng đồ uống có cồn, đồ ngọt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]