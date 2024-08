Mãn nhãn với dàn trai đẹp 6 múi cuồn cuộn trong phim siêu anh hùng đang 'phá đảo' ngoài rạp

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds là linh hồn của cả ba phần phim Deadpool khi không chỉ đóng vai chính mà còn tham gia vào quá trình phát triển kịch bản và sản xuất. Trước đây, anh chàng từng thử sức với thể loại siêu anh hùng qua Blade: Trinity (2004) và Green Lantern (2011) nhưng không mấy thành công.

Thậm chí, vai Deadpool của Ryan trong X-Men Origins: Wolverine (2009) còn bị fan “ném đá” suốt một thời gian dài vì nói quá nhiều xem nhức đầu. Thế nhưng, đúng với tinh thần không bỏ cuộc, Ryan Reynolds đã thuyết phục và bỏ thêm tiền túi để hãng phim thực hiện Deadpool (2014). Tác phẩm thành công vang dội, được đánh giá là bám sát truyện tranh và đúng chất hài hước của nhân vật.

Hugh Jackman

Vai diễn Wolverine đã giúp Hugh Jackman từ một nam diễn viên vô danh người Úc trở thành 'ngôi sao' lớn ở Hollywood. Kể từ năm 2000 đến nay, anh đã gắn bó với Wolverine qua 10 bộ phim và trở thành một trong những nhân vật biểu tượng trên màn ảnh rộng nói chung và thế giới siêu anh hùng nói riêng.

Hugh Jackman còn nổi tiếng với tình bạn kéo dài suốt 17 năm với Ryan Reynolds. Do đó mà màn kết hợp giữa Deadpool và Wolverine trong Deadpool & Wolverine đã tạo nên một 'cú nổ' lớn bởi tương tác quá “mượt” của cả hai.

Chris Evans

Đây chính là một trong những vai cameo khiến khán giả hú hét lớn nhất ở ngoài rạp. Song, Chris Evans tái xuất trong Deadpool & Wolverine không phải với vai Captain America/Steve Rogers mà là Human Torch/Johnny Storm. Đây là nhân vật mà anh chàng từng thể hiện trong hai phần phim Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Màn tái xuất của Chris khiến fan không khỏi bất ngờ bởi cái “mỏ hỗn” không ai sánh bằng, trái ngược hình ảnh Captain America nghiêm túc suốt thời gian qua.

Channing Tatum

Một trong những vai cameo bất ngờ nhất Deadpool & Wolverine thuộc về Gambit/Remy LeBeau của Channing Tatum. Trên thực tế, anh từng được 20th Century Fox trao quyền đóng chính lẫn sản xuất phim riêng về Gambit hồi năm 2014. Thế nhưng, dự án bị hoãn nhiều lần trước khi chính thức hủy bỏ sau thương thương vụ Disney mua lại 20th Century Fox. Việc Channing Tatum xuất hiện với tạo hình bám sát truyện tranh của Gambit như một lời tri ân cho dự án.

Chris Hemsworth

Bên cạnh Chris Evans, một chàng Chris kiêm Avengers khác cũng góp mặt trong Deadpool & Wolverine chính là Chris Hemsworth. Thor xuất hiện trong một cảnh ngắn nhưng cũng đủ khiến người xem thắc mắc vì sao Thần Sấm… lại khóc khi ôm Deadpool.

Henry Cavill

Tuy chỉ xuất hiện vài giây nhưng vai cameo của Henry Cavill cũng đủ khiến khán giả, nhất là những ai theo dõi cả MCU và DCEU, bùng nổ. Nhiều fan từng bày tỏ muốn Henry Cavill gia nhập Marvel qua vai Wolverine hoặc Captain Britain. Sự xuất hiện của anh trong Deadpool & Wolverine như một món quà độc đáo dành cho người xem.

Matthew McConaughey

Dù không lộ mặt nhưng nhiều fan sẽ nhận ra chất giọng Texas đặc trưng của Matthew McConaughey trong vai biến thể Cowboypool. Trái với những nam diễn viên khác trong danh sách, tài tử hiếm khi đóng phim hành động mà gắn liền với những vai tâm lý nặng đô.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]