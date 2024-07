'Deadpool & Wolverine' chấm dứt chuỗi ê chề của vũ trụ siêu anh hùng Marvel

Cặp bom tấn trong mơ cho MCU

Ngày 22/7, buổi ra mắt toàn cầu của Deadpool & Wolverine diễn ra tại New York, Mỹ. Ngay lập tức, phần phim mới nhất của Deadpool trở thành chủ đề nóng khi được hàng loạt tờ báo nổi tiếng khen nức nở.

Thế giới đều biết Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đang trong thời kỳ suy thoái, với các bộ phim thất bại ê chề tại phòng vé và bị các nhà phê bình chỉ trích thậm tệ. Gần nhất là bom xịt The Marvels (2023) – bị chê là tệ nhất vũ trụ siêu anh hùng Marvel, với doanh thu mở màn thấp nhất từ trước đến nay, 46,1 triệu USD tại Mỹ và 110 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, Deadpool & Wolverine được tin là chấm dứt chuỗi thất bại đó, mở ra thời kỳ mới đầy hứa hẹn cho MCU.

Deadpool & Wolverine nhận được phản hồi tích cực sau buổi ra mắt ở New York. Ảnh: Disney.

Trước khi ra mắt vào năm 2016, Deadpool (Ryan Reynolds) không được kỳ vọng quá nhiều. Tuy nhiên, người đàn ông xấu xí và phản anh hùng này đã chứng minh điều ngược lại. Tính cách nửa chính, nửa tà giúp phim thu về doanh thu mở màn trong nước ấn tượng 132,4 triệu USD. Tiếp đà thành công, Deadpool 2 đã đạt 137 triệu USD vào năm 2018.

Trở lại trong bối cảnh MCU gặp khủng hoảng, Deadpool không còn đơn độc mà có thêm người bạn đồng hành mới mà cũ, Wolverine (Hugh Jackman), từ loạt phim X-Men của Fox. Deadline bình luận đây là sự kết hợp kỳ lạ, vượt xa mọi tưởng tượng điên rồ nhất nhưng lại hoàn hảo như trong mơ. Ngoài màn thể hiện xuất sắc của hai ngôi sao hạng A, công lớn nằm ở bàn tay nhào nặn của đạo diễn Shawn Levy. Từng làm việc với Jackman trong Real Steel (2011) và Reynolds trong Free Guy (2021) cùng như The Adam Project (2022), ông biết cách phát huy khả năng của hai tài tử và giúp họ tạo ra phản ứng hóa học tuyệt vời.

Nhà báo Pete Hammond nhận xét Reynolds tiếp tục giữ vững phong độ khi biết cách khai thác triệt để tính cách không giống ai của nhân vật, với lời thoại đầy châm biếm, sâu cay, đậm nét văn hóa đại chúng Mỹ. Tuy nhiên, sự trở lại của Jackman mới là điểm sáng nhất. Cây viết của Deadline tuyên bố phiên bản Wolverine trong phim Marvel là màn hóa thân mạnh mẽ nhất của tài tử Australia.

Reynolds tạo ra nhân vật Deadpool hấp dẫn theo cách không giống ai. Ảnh: Disney.

Trong khi đó, The New York Post cho rằng Deadpool & Wolverine là tác phẩm hay nhất mà Marvel từng cho ra mắt kể từ Spider-Man: No Way Home (2021). Nó không chỉ khiến khán giả bật cười mà còn mang đến cảm xúc hoài niệm qua số lượng lớn cảnh quay về những nhân vật cũ.

Đây không phải lần đầu Deadpool và Wolverine xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim. Trước đó, họ đã gặp nhau trên màn ảnh trong X-Men Origins: Wolverine (2009). Tuy nhiên, họ chưa bao giờ cùng nhau thực hiện một chuyến đi đầy căng thẳng trên chiếc Honda Odyssey. Họ có sự khác biệt lớn về tính cách, Wolverine của Jackman đầy giận dữ và đau khổ, còn Deadpool của Reynolds lại là một gã hề dí dỏm, luôn đưa ra những trò đùa tục tĩu nhất. Tuy nhiên, sự tương phản này tạo ra những cảnh quay không thể nhàm chán nổi.

Trang Rotten Tomatoes chấm cho Deadpool & Wolverine điểm tươi 80% (tính đến ngày 24/7). Các nhà phê bình uy tín của Mỹ để lại loạt đánh giá tích cực cho phim.

“Deadpool & Wolverine là một trải nghiệm MCU không thể bỏ qua. Choáng váng, dữ dội và nhiều cảm xúc hơn bạn mong đợi. Nói cách khác là hãy xem đi”, Cameron Frew của trang tin tức Dexerto viết.

“Deadpool & Wolverine là sự khoái cảm điện ảnh. Đây là sự tri ân đầy yêu thương đối với các dự án đa phương tiện của Marvel trong nhiều thập kỷ, nhưng cũng ồn ào, hỗn loạn và đẫm máu như hai phần phim Deadpool trước đó”, Jonathan Sim của Comingsoon.net bình luận.

“Deadpool & Wolverine là bộ phim hành động hài nhiều tầng ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Nó đã hồi sinh dòng phim siêu anh hùng. Corrin, Jackman và Reynolds là bộ ba bùng nổ tuyệt vời”, Carla Renata của The Curvy Film Critic viết.

Màn tái xuất của Người Sói được ca ngợi là hoàn hảo. Ảnh: Disney.

Kỳ vọng phá kỷ lục phòng vé

Theo Variety, Deadpool & Wolverine hứa hẹn khép lại phòng vé tháng 7 một cách ngoạn mục. Phim được dự đoán mang về doanh thu nội địa là 160-170 triệu USD vào cuối tuần (26-28/7). Một số chuyên gia phòng vé thậm chí tin rằng một số yếu tố như sự phấn khích về màn tái xuất của Người Sói hay sự kết hợp kỳ lạ của bộ đôi không ngờ nhất và những lời bàn tán về những khách mời bất ngờ có thể đẩy doanh thu 3 ngày cuối tuần lên 190-200 triệu USD.

Dù con số cuối cùng là bao nhiêu, Deadpool & Wolverine nhiều khả năng vượt qua phần Deadpool năm 2016 (hơn 132 triệu USD) để trở thành tác phẩm xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) có doanh thu mở màn lớn nhất mọi thời đại. Deadpool & Wolverine cũng dễ dàng trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2024, vượt qua một bộ phim khác của Disney là Inside Out 2 với 155 triệu USD.

Tại phòng vé quốc tế, bom tấn phản anh hùng đang nhắm đến mục tiêu 180-190 triệu USD trong tuần đầu tiên phát hành. Như vậy, doanh thu toàn cầu tính đến 28/7 được kỳ vọng là 350-390 triệu USD. Disney đã chi khoảng 200 triệu USD để sản xuất và khoảng 100 triệu USD nữa để quảng bá cho bộ phim.

Thành công có thể đoán trước của Deadpool 3 có tác dụng xoa dịu những nghi ngờ về khả năng tồn tại của MCU. Trong hơn 15 năm, hãng tạo dựng đế chế hùng mạnh hàng đầu Hollywood với 33 bộ phim. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp là Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania và The Marvels khiến MCU đứng bên bờ vực lụi tàn. Để giải quyết khủng hoảng, công ty cố gắng giảm nhịp độ phát hành các phần phụ, phần tiếp theo và loạt phim truyền hình để Deadpool & Wolverine trở thành bộ phim Marvel duy nhất của năm 2024 - lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ The Avengers năm 2012. Chiến lược này bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Deadpool & Wolverine là dự án duy nhất của Marvel trong năm 2024 và sự đầu tư này là xứng đáng. Ảnh: Disney.

