Cristiano Ronaldo vượt qua Messi có thêm kỷ lục thế giới mới khiến ai cũng kiêng nể

Cristiano Ronaldo là siêu sao bóng đá hàng đầu hiện nay. Sức hút khổng lồ của anh chưa bao giờ là điều phải bàn cãi. Anh có hơn 110 triệu người theo dõi trên Twitter X, hơn 613 triệu người theo dõi trên Instagram. Và mới đây, CR7 tiếp tục xác lập kỷ lục mới, bổ sung vào "bộ sưu tập" các danh hiệu đồ sộ của danh thủ này. Theo đó, Cristiano Ronaldo là vận động viên được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử 25 năm của Google.

Gã công nghệ khổng lồ cho hay: "Năm nay, khi Google kỷ niệm 25 năm thành lập, chúng ta sẽ không chỉ nhìn lại năm 2023 mà còn hồi tưởng lại 1/4 thế kỷ đã trôi qua như thế nào về những chủ đề, khoảnh khắc, nhân vật... được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn thế giới. Và CR7 chính là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha, trở thành VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google".

CR7 tiếp tục xác lập kỷ lục mới cho thấy sự nổi tiếng tột bậc của anh.

Một báo cáo của Google được công bố vào tháng 10 cho thấy, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhận về 199,4 triệu lượt tìm kiếm vào năm 2023. Đứng vị trí thứ hai là cầu thủ Neymar và ở vị trí thứ 3 là siêu sao Messi. Việc danh thủ này chuyển đến Al-Nassr và những trận đấu đỉnh cao mà anh tham gia đã luôn chiếm vị trí spotlight trên các trang tin thế giới.

Ronaldo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2002, tức là bốn năm sau khi Google thành lập (1998). Do đó, toàn bộ sự nghiệp với những dấu mốc thành công đầy chói lọi của CR7 diễn ra vào đúng giai đoạn mạng internet bùng nổ nhanh chóng và công cụ tìm kiếm Google phổ biến ở khắp mọi nơi.

Danh thủ người Bồ Đào Nha này bắt đầu được biết đến rộng rãi khi gia nhập MU vào mùa hè năm 2003. Trong 21 năm cống hiến cho sự nghiệp bóng đá, CR7 đã giành 5 Quả bóng vàng, 3 chức vô địch Premier League, 2 La Liga, 5 Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Ở tuổi 38, Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới.

Siêu sao này đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đá bóng.

Không chỉ là cầu thủ nổi bật trên sân cỏ, danh thủ hàng đầu còn là gương mặt đại diện sáng giá cho nhiều nhãn hàng, thương hiệu có tiếng. Nhờ sức hút khổng lồ của mình mà Cristiano Ronaldo nhận về nhiều bản hợp đồng có giá trị béo bở, giúp anh có cuộc sống giàu sang phú quý tột bậc. Không thể phủ nhận rằng, CR7 cũng đã cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để đạt được vị trí như hiện tại.

Trong khi, CR7 dẫn đầu hạng mục thể thao thì "Người nhện" là siêu anh hùng được tìm kiếm nhiều nhất trong 25 năm. Tác phẩm "The Wolf of Wall Street" (Sói già phố Wall) là bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất và New York là thành phố có lượng tìm kiếm nhiều nhất. Google không phải là công ty duy nhất công bố dữ liệu hàng năm khi năm 2023 sắp kết thúc. Vào tuần trước, Wikipedia đã công bố danh sách các mục được xem nhiều nhất vào cuối năm và bài viết về ChatGPT dẫn đầu danh sách.

