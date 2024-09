Công Vinh tốt nghiệp khóa HLV đầu tiên

Công Vinh (thứ hai từ trái qua, hàng đầu tiên) trong ngày bế mạc khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C do VFF tổ chức tại Gia Lai. Ảnh: VFF

Khóa học huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ C do VFF tổ chức tại thành phố Pleiku, Gia Lai kết thúc sau hai tuần làm việc. Đây là khóa đào tạo do VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản phối hợp tổ chức, với hai giảng viên gồm ông Koshida Takeshi - Giám đốc kỹ thuật VFF - và cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức - thành viên hội đồng huấn luyện viên quốc gia Việt Nam.

Tại khóa học này, Công Vinh được bầu là lớp trưởng. Kết thúc khóa học, cựu chân sút xứ Nghệ thay mặt lớp cho biết: "Toàn thể các học viên xin hứa nỗ lực phấn đấu trau dồi kiến thức để tiếp tục theo học các khóa đào tạo huấn luyện cấp độ cao hơn, đóng góp phần nhỏ bé giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Giảng viên Lê Huỳnh Đức đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên và sự tận tâm của Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi. Trước khi chia tay, cựu HLV CLB Đà Nẵng nhắn các học viên: "Tôi mong muốn các học viên tiếp tục trau dồi kiến thức và làm việc tốt tại cơ sở của mình. Bản thân tôi sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các học viên của khóa học".

Khóa đào tạo chứng chỉ C là khóa học khởi đầu cho sự nghiệp huấn luyện viên. Học viên được tiếp xúc với cách thức tổ chức cơ bản trong bóng đá, hướng nhiều về công tác huấn luyện cầu thủ trẻ. Khóa học lần này do VFF tổ chức tại Gia Lai kéo dài 12 ngày.

Công Vinh đang quản lý Học viện bóng đá CV9 ở TP HCM. Ảnh: Facebook Le Cong Vinh

Lê Công Vinh sinh năm 1985 tại Nghệ An, được xem như một trong những cầu thủ xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh là tác giả của bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, qua đó giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch đấu trường Đông Nam Á. Công Vinh hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam với 51 bàn thắng sau 83 lần ra sân. Cựu chân sút xứ Nghệ ba lần được nhận Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

Sau khi giải nghệ năm 2016, Công Vinh mở học viện bóng đá trẻ mang tên CV9 tại TP HCM. Hồi tháng ba, Học viện CV9 đã được kết nạp là thành thành viên của Liên đoàn bóng đá TPHCM.

