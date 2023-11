Chàng không thích sữa bò nên chọn sữa yến mạch hay sữa hạnh nhân

Sữa hạnh nhân và sữa yến mạch đã trở nên phổ biến như những sản phẩm thay thế sữa, cung cấp các lựa chọn có nguồn gốc thực vật với hương vị độc đáo và thành phần dinh dưỡng. Cả hai đều có những lợi ích như không chứa lactose, thích hợp cho những người bị dị ứng với sữa và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, khi nhu cầu về các sản phẩm thay thế sữa làm từ thực vật tiếp tục tăng lên, câu hỏi đặt ra là: loại này có tốt cho sức khỏe hơn loại kia không?

Wan Na Chun, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ về loại sữa có nguồn gốc thực vật này, loại nào tốt cho sức khỏe

Sữa hạnh nhân so với sữa yến mạch

Sữa hạnh nhân, một sản phẩm thay thế sữa phổ biến, nổi tiếng với hương vị nhẹ nhàng, hấp dẫn và tính linh hoạt trong các ứng dụng ẩm thực khác nhau. Với độ đặc mịn, sữa hạnh nhân bổ sung cho cả các món ăn ngọt và mặn, khiến nó trở thành món ăn được yêu thích khi dùng làm cà phê, ngũ cốc, sinh tố và làm bánh. Về mặt dinh dưỡng, nó thường ít calo và là nguồn cung cấp vitamin E. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sữa hạnh nhân có xu hướng ít protein hơn so với sữa bò. Khi so sánh với sữa yến mạch, sữa hạnh nhân thường có kết cấu nhẹ hơn và vị nhẹ hơn. Việc lựa chọn giữa sữa hạnh nhân và sữa yến mạch thường tùy thuộc vào sở thích cá nhân, nhu cầu ăn kiêng và cân nhắc về dinh dưỡng, vì sữa yến mạch có thể mang lại độ đặc sệt hơn và hàm lượng protein cao hơn một chút.

Sữa yến mạch, một sản phẩm thay thế sữa đang ngày càng phổ biến, được ca tụng vì kết cấu dạng kem và hương vị ngọt tự nhiên có nguồn gốc từ yến mạch. Loại sữa thay thế làm từ thực vật này có độ đặc cao hơn so với sữa hạnh nhân, khiến nó trở thành một chất bổ sung phong phú cho cà phê, ngũ cốc và sinh tố. Tính linh hoạt của sữa yến mạch mang đến hương vị trung tính phù hợp với nhiều cách sáng tạo ẩm thực khác nhau. Về mặt dinh dưỡng, sữa yến mạch có thể cung cấp nhiều protein và chất xơ hơn sữa hạnh nhân nhưng cũng có thể chứa nhiều carbohydrate hơn.

Cái nào tốt cho sức khỏe hơn?

Khi so sánh sữa hạnh nhân và sữa yến mạch, sữa yến mạch thường được coi là tốt cho sức khỏe hơn do hàm lượng chất xơ cao hơn, có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giúp bạn no lâu hơn. Sữa yến mạch cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn như riboflavin, canxi, phốt pho, vitamin D và vitamin A.

Mặt khác, sữa hạnh nhân có lượng calo, protein, carbs và chất béo thấp hơn và là nguồn cung cấp vitamin E chống oxy hóa tốt. Tuy nhiên, nhiều nhãn hiệu sữa hạnh nhân được bổ sung canxi, vitamin A và D. Cuối cùng, Việc lựa chọn giữa sữa hạnh nhân và sữa yến mạch phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích ăn kiêng của từng cá nhân.

Cả hai lựa chọn đều là những lựa chọn thay thế sữa tuyệt vời, đáp ứng nhiều sở thích và sở thích ăn kiêng khác nhau, đồng thời việc so sánh giữa sữa yến mạch và sữa hạnh nhân thường tập trung vào sở thích cá nhân, nhu cầu ăn kiêng và mục tiêu dinh dưỡng của từng cá nhân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]