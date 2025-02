Bên trong máy bay riêng 'không thiếu thứ gì' của C. Ronaldo

Tuần qua máy bay riêng của C. Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý khi hạ cánh tại Manchester mà không rõ lý do. Sau đó chiếc phi cơ sang trọng này còn gặp sự cố kỹ thuật, phải ở lại Anh lâu hơn dự kiến. The Sun cho biết máy bay riêng của siêu sao Bồ Đào Nha là chiếc Bombardier Global Express 6500 được anh mua từ năm ngoái với 61 triệu bảng.

Chiếc máy bay này của C. Ronaldo có thể bay hơn 18 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. Nó có thể bay quãng đường ấn tượng 10.621,7 km, tương đương bay thẳng từ Hongkong đến London hoặc từ Riyadh (Arab Saudi) đến Manchester (Anh). Global Express 6500 vận hành êm ái nhờ cánh Smooth Flex Wing được cấp bằng sáng chế, hoạt động như một bộ giảm xóc để hạn chế nhiễu động.

Bạn gái C. Ronaldo - Georgina Rodriguez - nhiều lần đăng ảnh nội thất bên trong máy bay, cho thấy sự sang trọng cũng như tần suất sử dụng thường xuyên của cặp sao.

The Sun cho biết chiếc Bombardier Global Express 6500 'là đỉnh cao của sự sang trọng' khi nói tới máy bay phản lực tư nhân. Tờ báo tiết lộ một số hình ảnh nội thất bên trong một chiếc Bombardier.

Khu vực lối vào và phòng dành cho phi hành đoàn có nhà bếp sang trọng được trang bị lò nướng, lò vi sóng và cả máy pha cà phê espresso.

Tách biệt với phòng phi hành đoàn là phòng họp, có bàn điều chỉnh độ cao.

Phòng tắm chung có gương lớn, bàn trang điểm, bồn rửa và vòi nước.

Máy bay có các phòng nghỉ riêng để các khách VIP thư giãn. C. Ronaldo và Georgina có một tủ quần áo rộng rãi, khu để đồ dùng cá nhân trên máy bay.

Phòng riêng có ghế không trọng lực giúp cặp sao thư giãn trong suốt chuyến bay. Ngoài ra còn có một phòng tắm riêng được trang bị đầy đủ tiện nghi, tủ quần áo lớn và khoang hành lý riêng.

Máy bay cũng có đầy đủ các phương tiện giải trí như tivi 4K UKHD, internet tốc độ cao, khả năng phát nhạc không dây trong toàn bộ cabin, cổng sạc không dây sử dụng khi thiết bị điện tử sắp hết pin. 'Gia đình C. Ronaldo sẽ không có gì để buồn chán trên chiếc máy bay này. Georgina Rodriguez có mọi thứ cô ấy cần để giải trí', The Sun bình luận.