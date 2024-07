Á vương quốc tế, mỹ nam Người Ấy Là Ai gây ấn tượng tại show hẹn hò "Đảo Thiên Đường"

Cheon Minuk

Cheon Minuk là mỹ nam duy nhất mang quốc tịch Hàn Quốc tại chương trình Đảo Thiên Đường. Sau cuộc trò chuyện giấu mặt, chàng trai đến từ Busan khiến 3/4 người chơi nữ "rung động". Loạt mỹ nhân Việt - Hàn nhận xét anh chàng là hình mẫu lý tưởng nhờ phong thái tự tin, dễ chịu. Sao nam sở hữu vẻ ngoài điển trai, hiện là phát thanh viên, người mẫu tại xứ sở Kim chi. Ngoài đời, anh ghi điểm với phong cách thời trang năng động, lịch lãm.

Michael Trương

Michael Trương sở hữu kênh TikTok hơn 200K người theo dõi chia sẻ tài nghệ nấu nướng "đỉnh chóp".

Michael Trương là tên tuổi được nhiều khán giả Việt biết mặt khi từng tham gia The Face , Người Ấy Là Ai . Anh chàng Việt kiều sinh năm 1989 từng có mối tình dài 3 năm với người mẫu TyhD Thùy Dương.

Nam người mẫu được đánh giá là gây sốt tại show hẹn hò nhờ sức hút đối lập. Trái ngược với vẻ ngoài rắn rỏi, nam tính, Michael Trương ghi điểm nhờ tài nấu ăn khéo léo, hành xử ấm áp. Trong tập 1, chàng Việt kiều được người mẫu Lee Ra Yeon, Á hậu Bùi Khánh Linh bình chọn phiếu "rung động trái tim".

Trần Mạnh Kiên

Trần Mạnh Kiên được biết đến là Á vương 3 của cuộc thi Manhunt International 2022 . Sao nam đến từ Vĩnh Phúc gây ấn tượng với hình thể nổi bật, nam tính trong tập mở màn. Tuy nhiên, chàng trai nhận về nhiều tranh cãi sau tập 1. Anh chàng là sao nam có thái độ chủ động tương tác, "quăng miếng" với các người chơi. Trong khi Diệu Nhi, Hari Won nhận xét anh là nhân tố thú vị, Á hậu Thảo Nhi Lê chê Á vương "vô duyên", "hơi over ". Một số người chơi nữ cũng tỏ ra khá "sượng" trước miếng hài nhạt của anh chàng.

Hà An Huy

Hà An Huy là sao nam khiến người hâm mộ bất ngờ khi ghi danh show hẹn hò. Sao nam sinh năm 2002 là Quán quân Vietnam Idol 2023 và Quán quân của Bài Hát Hay Nhất 2022 . Hà An Huy trở thành màu sắc mới lạ tại show thực tế. Anh chàng hút fan nhờ nụ cười duyên, đôi mắt híp. Nam ca sỹ Gen Z tỏ ra khá rụt rè, kiệm lời so với các người chơi nam khác trong tập 1 chương trình.

Ảnh: Đảo Thiên Đường, IG/FBNV

