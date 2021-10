Twitter khẳng định thay đổi chính sách quyền riêng tư của Apple

Twitter cho biết những thay đổi về chính sách theo dõi và quyền riêng tư mới của Apple sẽ có những tác động “khá khiêm tốn” lên doanh thu của công ty này.

Giá cổ phiếu của Twitter Inc. đã tăng sau khi công ty này báo cáo về doanh thu quý 3 cùng với mức độ tăng trưởng lượng người dùng khớp với những dự đoán của các nhà phân tích, một dấu hiệu rằng mảng kinh doanh quảng cáo của công ty này đang có những bước thích nghi với những giới hạn mới mà Apple áp đặt lên quyền thu thập dữ liệu người dùng.

Twitter cho biết những thay đổi về chính sách theo dõi và quyền riêng tư mới của Apple sẽ yêu cầu người dùng quyết định cho phép chia sẻ dữ liệu của họ, và những thay đổi này sẽ có những tác động “khá khiêm tốn” lên doanh thu của công ty này. Những đối thủ Facebook Inc. và Snap Inc. trước đó đã báo cáo rằng những thay đổi ở mức độ phần mềm này đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng kinh doanh của họ, do những hệ thống mới này khiến cho việc đánh giá mức độ hiệu quả của các mục quảng cáo trở nên khó khăn hơn.

Trong một bức thư tới các cổ đông của mình, Twitter đã viết: “Hiện tại vẫn còn quá sớm để Twitter có thể đánh giá được tác động lâu dài của những thay đổi trong iOS liên quan tới quyền riêng tư mà Apple vừa đưa ra, nhưng ảnh hưởng tới doanh thu quý 3 vừa rồi là thấp hơn so với dự kiến”. Doanh thu của công ty này đã tăng 37% lên mức 1.28 tỷ USD. “Tỷ lệ tương tác quảng cáo”, hay số lượng các tương tác từ người dùng đối với những mục quảng cáo được đăng, đã tăng 6% so với năm 2020. Khác với Facebook, doanh thu của Twitter phần lớn tới từ quảng cáo thương hiệu, một phương pháp quảng cáo ít yêu cầu nhắm vào mục tiêu cá nhân hơn và được đánh giá trên nhiều phương diện rộng hơn.

Twitter cho biết họ có 211 triệu người dùng hàng ngày trong quý 3, cao hơn 5 triệu so với con số của quý 2 và cao hơn 13% so với cùng kỳ năm 2020. Dịch vụ mạng xã hội này đã đánh giá nguồn gốc của cơn tăng trưởng là “nhờ liên tục cải thiện sản phẩm và đối thoại toàn cầu về những sự kiện hiện đại”.

Lượng người dùng Twitter hàng ngày. (Nguồn: Bloomberg MODL)

Kết quả đã cho thấy rằng Twitter sau khi mở rộng thị phần vào năm 2020 nhờ đợt bầu cử tổng thống Mỹ gây nhiều tranh cãi cùng với những quan tâm về cơn đại dịch toàn cầu đã giữ vững được mức độ tăng trưởng đều đặn. Trong khi những đối thủ của họ như Snap và Facebook tiếp tục gặp khó khăn trong tự điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi của Apple, một số phương diện trong mảng kinh doanh quảng cáo của Twitter từng được coi là điểm yếu trong đầu năm nay - như sự phụ thuộc vào quảng cáo thương hiệu - đột nhiên trở thành một thế mạnh của họ.

Giám đốc tài chính Ned Segal cho biết công ty này đang theo dõi sát sao những vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng đã đề xuất rằng những vấn đề này có thể không nghiêm trọng cho lắm đối với Twitter do cách mà những nhà quảng cáo sử dụng nền tảng này.

Ông cho biết: “Hơn một nửa doanh thu quảng cáo của Twitter tới từ các dịch vụ và hàng hóa số. Một số những nhà quảng cáo lớn nhất thế giới muốn quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của họ, và những chiến dịch mà mọi người thường thấy trên Twitter từ những nhà quảng cáo này là nhằm quảng cáo cho dịch vụ của họ”.

Trong tuần trước, Snap đã cho biết những cơn khan hiếm hàng hóa trong chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng xấu tới doanh thu quý 4 của họ, do các doanh nghiệp sẽ ngần ngại chi trả để quảng bá sản phẩm mà họ không thể sản xuất hay chuyển giao.

Twitter đã dự đoán doanh thu trong quý 4 hiện tại sẽ ở mức 1.5 đến 1.6 tỷ USD. Theo dữ liệu được tổng hợp bởi Bloomberg, các nhà phân tích đã ước tính con số này ở mức trung bình là 1.58 tỷ USD.

Theo lá thư gửi cổ đông trên, công ty này cũng dự kiến lượng người dùng của họ sẽ tăng mức “tương đương hoặc cao hơn” mức tăng trưởng của quý 3 trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ. Mức thu nhập hoạt động sẽ ở mức 130 triệu tới 180 triệu USD.

Cổ phiếu của họ đã tăng 2.5% trong phiên giao dịch mở rộng sau khi đóng cửa ở mức 61.43 USD tại New York. Cổ phiếu này đã tăng 13% trong năm vừa qua.

Công ty này đã báo cáo mức lỗ ròng trong quý 3 vừa rồi là 536.8 triệu USD, tương đương 67 cent mỗi cổ phiếu, so với mức lãi ròng trong quý 3 năm 2020 là 28.7 triệu USD, tương đương 4 cent mỗi cổ phiếu. Mức thua lỗ này bao gồm 766 triệu USD chi phí liên quan tới kiện tụng bắt nguồn từ thỏa thuận giải quyết các vụ kiện, bao gồm một vụ kiện tập thể bởi các cổ đông cáo buộc Twitter đã dựng nên bối cảnh quá lạc quan đối với các nhà đầu tư trong năm 2014.

Twitter cũng cho biết vào năm 2022 họ sẽ có mức thất thu khoảng 200 triệu tới 250 triệu USD sau khi bán MoPub, nền tảng quảng cáo của họ, trong khi họ tái cơ cấu lại các nhân viên. Trong đầu tháng 10, Twitter cho biết họ sẽ bán MoPub cho AppLovin Corp. với mức giá 1.05 tỷ USD tiền mặt. Vào thứ ba ngày 26/10, công ty này đã cho biết họ dự kiến sẽ hoàn thiện thương vụ này trong quý 1 năm 2022.

Lá thư gửi các cổ đông của Twitter không hề nhắc tới tiến triển của Twitter Blue, một dịch vụ trả phí mới của họ. Twitter đang cố gắng quảng bá dịch vụ trả phí để đa dạng hóa sản phẩm của họ. Hiện tại khoảng hơn 90% doanh thu của công ty này đến từ quảng cáo.

