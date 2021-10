Đây là nguyên nhân khiến nhiều người bị mất tài khoản Facebook

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 06:05 AM (GMT+7)

Mới đây, hàng loạt tài khoản Facebook lại tiếp tục bị khóa không rõ lý do, nhiều khả năng do quét mã QR có chứa liên kết dẫn đến các trang web khiêu dâm.

1. Mất tài khoản Facebook vì quét mã QR

Facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn 2,9 tỉ người dùng hàng tháng. Nền tảng này cho phép mọi người giao tiếp, chia sẻ hình ảnh, thông tin... Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nội dung đều thực sự hữu ích.

Khi sử dụng Facebook, không khó để thấy những bình luận có chứa liên kết độc hại, dẫn dụ người dùng truy cập vào các trang web khiêu dâm.

Vấn đề này hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết triệt để, tuy nhiên, mới đây kẻ gian lại tiếp tục chuyển sang sử dụng mã QR để dụ người dùng truy cập vào các trang web có nội dung người lớn.

Phần bình luận thường có nội dung mang tính mời gọi, gây tò mò... đơn cử như “có 1 không 2”, “thử đi rồi biết”, “sẽ không khiến bạn thất vọng”...

Nếu quét mã QR, bạn sẽ được chuyển hướng đến các trang web khiêu dâm và yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook. Vì tò mò, không ít người đã bị mất hoặc bị khóa tài khoản Facebook trong vòng 30 ngày.

Anh Nguyễn Phạm Hoàng Huy, Giảng viên Top Mạng lưới nhà lãnh đạo Facebook và Trưởng dự án thương mại điện tử Fpoly cho biết: “Để hạn chế bị mất hoặc bị khóa tài khoản Facebook, người dùng không nên tham gia vào các hội nhóm lạ. Không nhấp vào các liên kết gây tò mò hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc”.

2. Cách chặn người lạ bình luận trên Facebook

Dù không thể tắt hoàn toàn tính năng bình luận trên trang Facebook cá nhân, nhưng bạn có thể giới hạn nhóm người được phép bình luận.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và đăng nhập tài khoản Facebook tương ứng. Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Truy cập vào phần cài đặt Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần tìm đến mục Privacy (quyền riêng tư) - Public Posts (bài viết công khai) - Public Post Comments (bình luận về bài viết công khai) - Edit (chỉnh sửa). Tại đây sẽ có một số tùy chọn, bao gồm:

- Public (công khai): Bất kỳ ai, kể cả những người không theo dõi bạn, đều có thể bình luận trên các bài viết công khai của bạn.

- Friends (bạn bè): Chỉ những người nằm trong danh sách bạn bè mới có thể bình luận. Nếu bạn gắn thẻ ai đó trong bài đăng, người đó và bạn bè của họ có thể bình luận trên các bài viết của bạn.

- Friends of Friends (bạn của bạn bè): Bạn bè của bạn và bạn bè của họ có thể bình luận trên các bài viết của bạn.

Hạn chế bình luận trên các bài viết công khai. Ảnh: MINH HOÀNG

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chủ động giới hạn đối tượng bình luận trên từng bài viết bằng cách bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải và chọn Who can comment on your post? (ai có thể bình luận về bài viết của bạn?).

Tắt bình luận trên từng bài viết riêng lẻ. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại đây sẽ có 3 lựa chọn gồm Public (mọi người), Friends (bạn bè) và những người được bạn gắn thẻ, cuối cùng nhấn Done (xong) để lưu lại.

