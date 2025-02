Samsung sẽ bù đắp cho người hâm mộ bằng One UI 8

Theo báo cáo, bản cập nhật này có thể không được phát hành cho đến tháng 4 hoặc thậm chí tháng 5. Điều này chắc chắn gây thất vọng cho nhiều người bởi Samsung đã xây dựng được danh tiếng về việc cung cấp các bản nâng cấp Android kịp thời trong những năm qua.

Chính vì lý do này, Samsung được cho là đang có kế hoạch để lấy lại uy tín với bản phát hành One UI tiếp theo. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, Samsung có thể sớm phát hành bản cập nhật One UI 8 dựa trên Android 16 cho các thiết bị của mình. Mặc dù còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng khả năng xảy ra là có, đặc biệt khi Google dự kiến phát hành Android 16 ổn định vào khoảng quý 2/2025.

Dẫu vậy, người dùng không nên kỳ vọng nhận được One UI 8 trên điện thoại Galaxy trước tháng 6 năm nay. Các thông tin rò rỉ cho thấy bản cập nhật Android 16 ổn định cho các thiết bị Pixel có thể sẵn sàng vào ngày 3/6, và Samsung sẽ cần ít nhất vài tuần để thử nghiệm bản cập nhật trên các thiết bị của mình trước khi triển khai rộng rãi.

Không bất ngờ khi dòng Galaxy S25 sẽ là những sản phẩm đầu tiên nhận được bản nâng cấp nền tảng, đặc biệt khi các thiết bị này đã chạy One UI 7. Trong khi đó, người dùng các mẫu Galaxy cũ hơn có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn, trừ khi Samsung có thể thực hiện một bước đột phá và phát hành bản cập nhật Android 15 cho tất cả các thiết bị đủ điều kiện trước khi Google cập nhật Android 16 cho dòng Pixel của mình.