Samsung xác nhận tin cực nóng về One UI 8

Theo các báo cáo gần đây, Samsung đã chọn phương án thứ hai. Tuy nhiên, người dùng có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn dự kiến để trải nghiệm phiên bản mới này.

Một trong những lý do chính khiến người dùng phải kiên nhẫn là Samsung vẫn chưa phát hành One UI 7, phiên bản cập nhật được mong đợi dựa trên Android 16. Công ty đã thông báo rằng bản cập nhật này sẽ chỉ có mặt vào tháng 4 tới, có nghĩa là người dùng sẽ phải chờ ít nhất vài tuần nữa.

One UI 8 sẽ được phát triển dựa trên Android 16.

Khác với những năm trước, Google thông báo rằng bản cập nhật hệ điều hành lớn tiếp theo, Android 16, sẽ được phát hành sớm hơn, dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 6. Tuy nhiên, việc Samsung có thể phát hành One UI 8 cùng thời điểm hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Dựa trên lịch sử gần đây, khả năng này có vẻ không cao, nhưng người dùng vẫn hy vọng rằng Samsung sẽ triển khai Android 16 cùng với các mẫu Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7.

Hiện tại, One UI 8 vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Một thành viên trong nhóm One UI Beta đã xác nhận rằng phiên bản này đang được phát triển, nhưng khuyên người dùng không nên quá phấn khích trước những thông tin chưa được xác nhận về các thiết bị chạy One UI 8. Những thiết bị này có thể chỉ là các mẫu thử nghiệm nội bộ của Samsung.

Galaxy Z Flip 7 được phát hiện chạy One UI 8 gần đây.

Thành viên này chia sẻ: “Chúng tôi hiểu sự phấn khích xung quanh các bản cập nhật phần mềm trong tương lai, nhưng tại thời điểm này, One UI 8.0 vẫn chưa được công bố chính thức hoặc phát hành cho bất kỳ thiết bị nào. Mặc dù có báo cáo tuyên bố rằng một số thiết bị nhất định đã được phát hiện đang chạy One UI 8.0, nhưng đây có thể là các đơn vị thử nghiệm nội bộ của Samsung, được sử dụng cho giai đoạn phát triển ban đầu và không có sẵn để sử dụng công khai.

Như thường lệ, chúng tôi khuyên bạn nên dựa vào các kênh chính thức của Samsung để biết các bản cập nhật đã xác nhận thay vì thông tin rò rỉ của bên thứ ba. Chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của bạn đối với thử nghiệm One UI Beta và sẽ chia sẻ bất kỳ thông tin chính thức nào ngay khi có sẵn”.

Một điều mà Samsung đã nói đúng là người dùng không nên quá phấn khích về One UI 8.0 ngay bây giờ, đặc biệt là khi chúng ta vẫn đang chờ đợi một thứ quan trọng không kém xuất hiện: One UI 7.0.