Quên One UI 7 đi, đây là tính năng được chờ đợi nhất của One UI 8

Now Brief là tính năng lần đầu tiên được giới thiệu cùng với Galaxy S25 thông qua bản cập nhật phần mềm One UI 7 và hiện chỉ có sẵn trên các mẫu Galaxy S25. Tuy nhiên với bản cập nhật One UI 8 sắp tới, điều này sẽ thay đổi.

Samsung sẽ bù đắp cho người dùng chờ đợi One UI 7 bằng một One UI 8 tốt hơn nhiều?

Theo thông tin từ Smartprix, Samsung dự kiến sẽ triển khai tính năng Now Brief trên nhiều thiết bị chạy One UI 8, bao gồm các mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6. Tuy nhiên, không phải tất cả các thiết bị Galaxy đều sẽ nhận được tính năng này.

Now Brief được xem là một tính năng thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng xem bản tóm tắt nhanh về các thông tin quan trọng ngay trên màn hình khóa hoặc trong tiện ích. Người dùng có thể theo dõi các cập nhật về lịch, tin tức, thời tiết, lời nhắc và nhiều thông tin khác mà không cần mở nhiều ứng dụng khác nhau, điều này giúp tiết kiệm thời gian.

Một số hình ảnh Now Brief trên điện thoại Galaxy cũ chạy One UI 8.

Điểm nổi bật của Now Brief là tính năng này dễ dàng tùy chỉnh. Người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng bất cứ lúc nào và lựa chọn các ứng dụng, dịch vụ mà họ muốn hiển thị trong bản tóm tắt hàng ngày thông qua các công tắc đơn giản.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng thông tin này vẫn chưa được Samsung chính thức xác nhận, vì vậy người dùng cần theo dõi để cập nhật thêm thông tin.