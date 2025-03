Nỗi buồn One UI 7 nguội lại khi Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 8

Mặc dù Android 15 mà One UI 7 dựa trên nó đã chính thức phát hành vào năm ngoái, Samsung chỉ mới xác nhận rằng việc triển khai One UI 7 sẽ bắt đầu vào tháng 4 tới, chậm hơn nhiều tháng so với kế hoạch ban đầu.

One UI 8 sẽ ra mắt sớm hơn những gì mọi người nghĩ.

Trước tình hình này, Samsung dường như đang nỗ lực để cải thiện tốc độ cập nhật. Theo thông tin từ Tarun Vats trên nền tảng X, công ty Hàn Quốc đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ cho One UI 8, bản cập nhật lớn tiếp theo dựa trên Android 16. Bản dựng thử nghiệm đầu tiên đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung, đánh dấu sự khởi đầu sớm hơn bình thường. Bản dựng bị rò rỉ cho thấy công việc trên One UI 8 đã được tiến hành tốt, sớm hơn khoảng 2 tháng so với mốc thời gian thông thường của Samsung.

Đây không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Samsung đang thay đổi chiến lược liên quan đến các bản cập nhật. Người rò rỉ thông tin nổi tiếng Ice Universe gần đây đã ám chỉ rằng Samsung có thể sẽ bỏ qua các bản cập nhật nhỏ hơn như One UI 7.1 và 7.1.1 để đẩy nhanh việc triển khai One UI 8. Quyết định này có thể là phản ứng trước sự chậm trễ của One UI 7 nhằm giúp Samsung có thêm thời gian để tinh chỉnh và tối ưu hóa phần mềm, từ đó có khả năng phát hành nhanh hơn và hoàn thiện hơn.

Sự thay đổi trong lịch trình của Samsung cũng phản ánh chiến lược của Google khi công ty này đã triển khai các bản ra mắt sớm hơn. Dòng Pixel 10 và Android 16 dự kiến sẽ ra mắt sớm hơn nhiều so với khung thời gian phát hành thông thường vào tháng 10, và Samsung có thể đang điều chỉnh lịch trình của mình để theo kịp.

Hình ảnh cho thấy bản dựng của One UI 8 đang được thử nghiệm.

Việc bỏ qua One UI 7.1 và 7.1.1 cũng có thể gợi ý rằng One UI 8 sẽ không phải là bước tiến vượt bậc so với One UI 7, vốn được coi là một trong những bản cập nhật giao diện lớn nhất của Samsung trong những năm gần đây, với nhiều cải tiến về thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Hiện tại, người hâm mộ Samsung vẫn đang chờ đợi bản cập nhật One UI 7, nhưng quá trình phát triển ban đầu của One UI 8 cho thấy công ty đang nỗ lực để đưa chu kỳ cập nhật của mình trở lại đúng hướng.