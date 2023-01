Tinder cùng chuyên gia phong thủy gợi ý đường tình duyên của 12 con giáp trong năm 2023

Năm Quý Mão 2023 đã đến! Đây là một thời điểm tốt lành trong năm với những khởi đầu mới đầy mong chờ, đặc biệt dành cho những người trẻ độc thân đang tìm kiếm đối tượng phù hợp thông qua chiêm tinh học. Và hội độc thân trên Tinder hiện đã và đang bắt sóng tín hiệu vũ trụ về định mệnh hẹn hò của họ từ các chòm sao. Year in Swipe của Tinder tiết lộ rằng chiêm tinh học là một trong những đặc điểm được các thành viên Tinder thêm vào phần giới thiệu nhiều nhất.

Để giúp hội độc thân khai màn cho một năm mới tràn đầy hy vọng, Tinder đã hợp tác cùng một chuyên gia phong thủy Adelina Pang để đưa ra những dự đoán về may mắn và tình yêu cùng những mẹo hẹn hò giúp tăng vận may tình duyên của 12 con giáp trong năm 2023.

Adelina Pang là một trong những chuyên gia phong thủy được đánh giá cao nhất ở Singapore với sự nhiều kinh nghiệm hoạt động và được tin tưởng trong lĩnh vực Phong thủy từ năm 1995. Khách hàng của cô bao gồm các doanh nhân, chuyên gia, người nổi tiếng, thậm chí có cả hoàng gia Singapore và nhiều khách hàng khác. Adelina hiện đang cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng đến từ nhiều ngành nghề, bối cảnh, lĩnh vực khác nhau, đồng thời chia sẻ rộng rãi về chủ đề Phong thủy và Chiêm tinh học Trung Quốc.

Tuổi Mão - Năm 2023 sẽ là một năm của bạn. Hãy tận dụng bản chất tỉ mỉ của của mình để sắp xếp lại những ưu tiên trong chuyện hẹn hò. Hãy đặt ra những mục tiêu, kỳ vọng và tham gia vào các hoạt động kết nối lành mạnh để có một đời sống tình cảm “mượt mà” trong năm mới nhé.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Một buổi đi chơi nhẹ nhàng như đi dạo hoặc uống cà phê để dễ dàng hòa mình vào khung cảnh của buổi hẹn.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Tìm kiếm đối tượng tương hợp tiềm năng có cùng sở thích, lý tưởng bằng cách cập nhật trên hồ sơ Tinder của bạn.

- Tuổi tương hợp: Mùi, Hợi, Tuất.

Tuổi Thìn - Như một chú rồng bay lượn, vận may tổng thể trong năm sẽ mang đến cho người tuổi Thìn nhiều niềm vui và viên mãn trong năm mới. Ngay cả khi họ cảm thấy ít lạc quan, đừng ngại vươn lên và vượt qua khỏi những cảm xúc ấy. Hãy luôn nhớ rằng tính cách và đam mê là điều khiến tuổi Thìn trở nên khác biệt!

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Hãy đi theo tiếng gọi đam mê của cả hai bạn! Đó có thể là một buổi hẹn hò vui đùa cùng với thú cưng hay một buổi hẹn ăn uống và cùng săn lùng những quán chay ngon nhất trong thành phố.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Chọn từ. 3 -5 sở thích trên hồ sơ của bạn để tạo kết nối chân thực với những người cùng sở thích, cùng tần số.

- Tuổi tương hợp: Thân, Tý, Dậu.

Tuổi Tỵ - Đây sẽ là một năm vô cùng tốt lành đối với những người tuổi Tỵ. Năng lượng và sự quyến rũ từ tính cách sẽ là “vũ khí” tuyệt vời giúp bạn thu hút mọi người xung quanh và phát triển các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Không những thế, những người tuổi Tỵ thậm chí còn có thể tìm thấy những cơ hội kết nối tuyệt vời với những đối tượng mới ở những nơi xa xôi.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Du lịch nước ngoài cùng người mới quen có vẻ bất khả thi và đầy gượng gạo, nhưng không gì có thể ngăn cản bạn bắt đầu một chuyến du ngoạn trong chính đất nước của mình!

- Mẹo hẹn hò Tinder: Mở rộng tầm nhìn và kết nối của bạn với Tinder Passport™. Bạn có thể tìm kiếm theo tên thành phố hoặc ghim vị trí trên bản đồ và bắt đầu thích, tương hợp và trò chuyện với những đối tượng tiềm năng ở điểm đến mà bạn đã chọn.

- Tuổi tương hợp: Dậu, Sửu, Thân.

Tuổi Ngọ - Năm 2023 có lẽ sẽ là một năm đầy thử thách với tuổi Ngọ khi phải trải qua năm Thái Tuế tương đương với Sao Thủy nghịch hành trong suốt cả năm. May mắn thay, với bản tính khôn ngoan sẽ giúp người tuổi Ngọ kiềm chế những quyết định hấp tấp vì bạn biết chính xác những gì bản thân đang tìm kiếm và cách lên kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Tổ chức một trò chơi và cùng tham gia với đối tượng tương hợp của bạn để hiểu thêm về họ thông qua một số niềm vui, sở thích thú vị.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Tiểu sử Tinder của bạn không chỉ giới hạn ở mục 'Giới thiệu bản thân' mà còn có thể nhiều hơn thế. Hãy thể hiện mục đích hẹn hò trên hồ sơ Tinder để bày tỏ kỳ vọng của bản thân, đồng thời thu hút các đối tượng cùng gu nhé.

- Tuổi tương hợp: Dần, Tuất, Mùi.

Tuổi Mùi - Năm nay sẽ thực sự là một năm tuyệt vời nhất dành cho bạn! Với tính cách cuốn hút đầy mê hoặc, hội tuổi Mùi sẽ có thêm nhiều kết nối mới có lợi cho cả đời sống tình cảm và triển vọng công việc trong năm mới. Tuổi Mùi cũng sẽ là một nguồn động lực truyền cảm hứng to lớn cho những người xung quanh. Đừng ngần ngại khi trở thành một quân sư đắc lực của mọi người xung quanh vì ngọn lửa nhiệt huyết của bạn là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Ngại gì mà ko thử rủ rê cặp bạn thân cùng đi hẹn hò đôi với mình và Tinder match và cùng tham gia trò chơi thử thách trốn thoát (Escape room) đầy thú vị! Không có gì lý tưởng hơn việc tìm hiểu một ai đó bằng cách cùng nhau giải quyết một vấn đề.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Đừng quên giới thiệu một tí về chức vụ và công việc của bạn trên tiểu sử Tinder. Đó là một cách tuyệt vời giúp bạn tìm được một người có thể thấu hiểu được công việc của mình.

- Tuổi tương hợp: Hợi, Mão, Ngọ

Tuổi Thân - “Làm hết sức, chơi hết mình” là câu thần chú gắn liền với những người thuộc con giáp thứ 9 này trong năm nay. Hãy tận dụng tối đa điều này bằng cách hẹn hò với một tâm hồn cởi mở và đừng để quan điểm của người khác quyết định giá trị bản thân bạn - Vì bạn thật tuyệt vời khi là chính mình!

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Hãy thử tập yoga hoặc tham gia các lớp học thiền. Bạn sẽ nhận ra rằng chúng sẽ mang đến bạn một không gian tuyệt vời với ít áp lực để tìm hiểu lẫn nhau.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Nên tránh để bản thân suy nghĩ quá mức bằng cách truy cập vào mục để tìm một nửa phù hợp và cùng nhau tận hưởng những giây phút thư giãn.

- Tuổi tương hợp: Tý, Thìn, Tỵ.

Tuổi Dậu - Được biết đến với tính cách độc lập và quyết đoán, chính vì thế đừng quá ngạc nhiên khi những người tuổi Dậu bỗng dưng thấy mình bị thu hút bởi mục tiêu phát triển bản thân trong năm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải gạt đời sống tình cảm của bản thân sang một bên. Việc hẹn hò sẽ là một phương thức lý tưởng để nhà Dậu khám phá bản thân và rèn luyện kỹ năng xã hội/quản giao của mình!

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Tìm hiểu nhau nhiều hơn bằng cách tham gia một hoạt động tình nguyện mà cả hai đều cảm thấy có ý nghĩa.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Lập trường về các vấn đề xã hội có thể tạo ra kết nối mới hoặc phá vỡ tương hợp với đối phương. Chia sẻ về những quan điểm, những lý tưởng trên tiểu sử của mình để thu hút những người có cùng chí hướng nhé.

- Tuổi tương hợp: Tỵ, Sửu, Thìn.

Tuổi Tuất - Bạn có muốn có được tình cảm từ những người tuổi Tuất thân thiện và ấm áp? Là một con giáp may mắn được thần tình yêu gõ cửa trong năm nay, tuổi Tuất càng có vận may gấp bội trong chuyện hẹn hò. Vì vậy, hãy nắm bắt mọi cơ hội để gặp gỡ những người mới ngay nhé.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Hãy tiến thêm một bước ngoặt mới bằng cách biến trải nghiệm hẹn hò Tinder từ trực tuyến chuyển sang buổi hẹn hò trực tiếp đầu tiên. Đừng bỏ lỡ một buổi hòa nhạc mới hoặc theo dõi một sự kiện thể thao thú vị sắp tới.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Là những người thuộc hội yêu Thể thao và năng động, tuổi Tuất có thể thử giới thiệu về sở thích tập luyện của mình trên tiểu sử Tinder.

- Tuổi tương hợp: Dần, Ngọ, Mão.

Tuổi Hợi - Tất cả các tín hiệu từ vũ trụ đều cho thấy bạn được #may mắn trong năm nay với nhiều cơ hội để tỏa sáng mà không gặp trở ngại hay khó khăn gì. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện bản thân một cách chân thực để tạo ra những kết nối ý nghĩa và tránh những hiểu lầm không đáng có.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Hãy thử phá băng với đối phương bằng cách cùng nhau hát lên tiếng nói con tim tại quán karaoke.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Kết nối với những tâm hồn đồng điệu bằng cách thêm bài hát yêu thích và đặt làm trên hồ sơ Tinder. Trên thực tế, 40% thành viên trong độ tuổi từ 18-25 đặt bài hát chủ đề trên hồ sơ giúp gia tăng gần 10% lượng tương hợp của họ.

- Tuổi tương hợp: Mão, Mùi, Dần.

Tuổi Tý - Tình yêu rực rỡ cùng sự nghiệp của bạn thăng hoa trong năm nay. Vận đỏ trong tình duyên sẽ tiếp thêm sức mạnh mà người tuổi Tý Luôn tìm kiếm nhằm lan tỏa mạnh mẽ sức hút khiến đối phương không thể rời mắt. Chính vì thế, hãy để sự quyến rũ trong công việc của bạn chuyển thành mọi khía cạnh trong cuộc sống - kể cả việc hẹn hò!

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Hãy tận dụng sự tự tin làm sức mạnh và lên kế hoạch cho một hoạt động hẹn hò ngoài vùng an toàn của bạn. Có thể leo khối đá sẽ là một hoạt động lý tưởng, nơi bạn có thể tiến bước qua từng bậc của một mối quan hệ và say nắng nhau?

- Mẹo hẹn hò Tinder: Sử dụng tính năng Desk Mode của Tinder để vuốt một cách tự tin - và kín đáo trong khi làm việc. Tất cả những gì bạn cần làm là truy cập vào trang web trên máy tính để bắt đầu trải nghiệm của mình.

- Tuổi tương hợp: Thân, Thìn, Sửu.

Tuổi Sửu - Đắm mình trong năng lượng thư giãn của năm nay để tận hưởng những niềm vui cuộc sống với đối tượng tương hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với vấn đề tài chính của bạn trong năm 2023 và hãy nhớ rằng những đối tượng tượng hợp tiềm năng với mục tiêu phù hợp sẽ xuất hiện vì bạn.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Hẹn hò để tận hưởng những thú vui đơn giản và “bổ-rẻ” như săn mây hoặc khám phá các hoạt động thú vị ngoài trời cùng với một chuyến đi bộ đường dài.

- Mẹo hẹn hò Tinder: đừng ngần ngại tìm hiểu cách giao tiếp hoặc ngôn ngữ tình yêu của đối phương từ hồ sơ Tinder của họ. Điều này sẽ tiết lộ những cách lý tưởng để kết nối với đối phương mà không lo thất bại!

- Tuổi tương hợp: Dậu, Tỵ, Tý.

Tuổi Dần - Năm 2023 sẽ là một năm mà hội tuổi Dần sẽ phải đối mặt với một chút thách thức trong vận may tình yêu của mình. Nhưng việc thể hiện sự ấm áp của bản thân đối với đối phương thông qua những cử chỉ đơn giản, hành động nhỏ bé sẽ giúp ích rất nhiều trong việc dập tắt những năng lượng tiêu cực.

Thăng hoa đường tình duyên của bạn với:

- Buổi hẹn đầu tiên may mắn: Tạo bất ngờ cho đối phương bằng việc lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo của cả hai xoay quanh sở thích của họ. Các hoạt động sáng tạo như Cắm trại, BBQ, Thử những thứ mới và Đồ ăn đường phố đều nằm trong danh sách top 10 Sở thích phổ biến toàn cầu trên Tinder.

- Mẹo hẹn hò Tinder: Hãy ân cần với đối phương — chú ý những chi tiết nhỏ trong những bức ảnh của họ (kỳ nghỉ gần nhất với hoạt động ngoài trời yêu thích) và đừng quên đọc hồ sơ của đối phương! Một đối tượng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất sẽ góp phần giúp tăng cơ hội tương hợp thành công.

- Tuổi tương hợp: Ngọ, Tuất, Hợi.

Chuyên gia phong thủy Adelina Pang Adelina Pang chia sẻ: “Đã đến lúc tạm biệt năm mãnh Hổ và bước sang năm mới của những chú Mèo hiền lành và uyển chuyển - con giáp tượng trưng cho những người có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng trong chiêm tinh học. Những người trẻ độc thân với mong muốn gặp gỡ người mới trong năm nay có thể xây dựng kết nối ở một môi trường với năng lượng tĩnh và cân bằng. Dù với bất kỳ mục đích hẹn hò nào thì các bạn trẻ độc thân đều có thể sử dụng những thông điệp và lời khuyên về 12 con giáp này trong năm Quý Mão để xây dựng những kết nối mới, mang đến vận may và thành công trong chuyện tình cảm”.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tinder-cung-chuyen-gia-phong-thuy-goi-y-duong-tinh-duyen-cua-12-con-giap-trong-nam-2023-1435195.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/tinder-cung-chuyen-gia-phong-thuy-goi-y-duong-tinh-duyen-cua-12-con-giap-trong-nam-2023-1435195.ngn