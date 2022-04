"Lá chắn" khi hẹn hò online, giúp tránh bị kẻ gian lừa tình - tiền

Thứ Ba, ngày 19/04/2022 19:35 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tính năng này cho phép các thành viên truy cập vào các công cụ giúp họ trở nên an toàn hơn khi hẹn hò trực tuyến, hạn chế bị kẻ gian lợi dụng lừa tình - tiền.

Ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder vừa thông báo ra mắt Trung tâm An toàn bằng tiếng Việt trên ứng dụng này tại Việt Nam. Được xây dựng bởi nhóm Tin cậy & An toàn của Tinder, tính năng này sẽ cho phép các thành viên truy cập vào các công cụ giúp họ trở nên an toàn hơn khi hẹn hò trực tuyến, hạn chế bị kẻ gian lợi dụng lừa tình - tiền.

Để truy cập Trung tâm An toàn, hãy mở Tinder > nhấn vào biểu tượng hồ sơ > chọn "An toàn".

Trung tâm An toàn của ứng dụng Tinder.

Nội dung trong Trung tâm An toàn sẽ liên tục được xem xét và cập nhật. Các chủ đề sẽ bao gồm hướng dẫn mới nhất để hẹn hò an toàn và cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục, cũng như liệt kê các tổ chức phi chính phủ địa phương và đường dây nóng cung cấp sự hỗ trợ. Chẳng hạn như trung tâm ICS cho cộng đồng LGBTI+, đường dây nóng Ngày Mai, và Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA).

“Mỗi ngày, có hàng triệu thành viên tin tưởng để chúng tôi giới thiệu họ với những người mới, và chúng tôi cam kết xây dựng các tính năng an toàn để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng hẹn hò trực tuyến ngày nay”, bà Papri Dev - Giám đốc Truyền thông tại Tinder châu Á - Thái Bình Dương cho biết. “Tôi tự hào thông báo về tính năng này tại Việt Nam. Đối với chúng tôi, nó đại diện cho một bước quan trọng trong việc thúc đẩy công tác an toàn của chúng tôi ở quy mô chưa từng có trên thị trường”.

Mục tiêu của mỗi Trung tâm An toàn địa phương là tập trung các nguồn lực liên quan đến kiểm soát an toàn, và cung cấp các phương thức hỗ trợ để kết nối các thành viên có nhu cầu với các chuyên gia liên quan. Các thành viên có thể truy cập Trung tâm An toàn thông qua menu chính của ứng dụng bất cứ khi nào.

Việc ra mắt Trung tâm An toàn tại Việt Nam dựa trên cam kết của Tinder trong việc biến nền tảng trở thành một không gian tin cậy và an toàn cho tất cả những ai tham gia. Trong nhiều năm qua, Tinder đã hợp tác với Match Group Advisory Council (MGAC) cũng như các tổ chức phi chính phủ để tiếp tục xây dựng các tính năng và quy trình nhằm bảo đảm an toàn hơn cho các thành viên.

Nguồn: http://danviet.vn/la-chan-khi-hen-ho-online-giup-tranh-bi-ke-gian-lua-tinh-tien-5020221941934170...Nguồn: http://danviet.vn/la-chan-khi-hen-ho-online-giup-tranh-bi-ke-gian-lua-tinh-tien-502022194193417024.htm