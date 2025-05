Thông tin mới về ngày phát hành One UI 8 phiên bản ổn định

Samsung vừa xác nhận rằng 2 mẫu smartphone màn hình gập sắp ra mắt, Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7, sẽ là những thiết bị đầu tiên được trang bị phiên bản ổn định của One UI 8. Thông báo này được đưa ra sau khi bản beta của One UI 8 được triển khai cho dòng Galaxy S25 tại một số thị trường như Mỹ, Anh và Hàn Quốc.

One UI 8 ổn định sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên bộ đôi Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7.

One UI 8 được xem là một cột mốc quan trọng trong phát triển phần mềm của Samsung, với nhiều cải tiến được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa cho các thiết bị có hình dạng độc đáo. Trong một bài đăng trên blog, Samsung đã mô tả One UI 8 như “kỷ nguyên mới của trí tuệ phần mềm” với các tính năng AI đa phương thức được thiết kế riêng cho nhiều loại thiết bị Galaxy.

Mặc dù phiên bản beta hiện đã có sẵn cho dòng Galaxy S25, bản cập nhật ổn định sẽ chỉ dành riêng cho các mẫu smartphone màn hình gập mới mà Samsung dự kiến ra mắt vào mùa hè này. Samsung cho biết: “One UI 8 sẽ ra mắt trên các thiết bị màn hình gập mới nhất của chúng tôi vào mùa hè này và sẽ dần mở rộng sang nhiều thiết bị Galaxy khác”.

Dựa trên nền tảng Android 16, One UI 8 được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với Google, mang đến các tính năng AI cá nhân hóa, cải tiến trải nghiệm người dùng (UX) theo ngữ cảnh và nâng cấp khả năng sử dụng nhằm tăng cường năng suất, bảo mật và sự tiện lợi hàng ngày.

Nhiều cải tiến được cập nhật trong One UI 8.

Một số tính năng nổi bật của One UI 8 bao gồm:

- AI đa phương thức: AI có khả năng hiểu giọng nói, hình ảnh và văn bản để tạo ra các tương tác tự nhiên hơn.

- UX được tối ưu hóa: Giao diện được thiết kế riêng cho các thiết bị có thể gập lại và các dạng thiết bị khác.

- Now Bar và Now Brief mạnh mẽ hơn: Cải tiến này sẽ cung cấp nhiều thông tin chi tiết và gợi ý tùy chỉnh hơn.

- Tùy chọn quyền riêng tư trên thiết bị: Cho phép người dùng chọn chỉ xử lý dữ liệu trên thiết bị.

Ngoài ra, Samsung cũng nâng cao sự tiện lợi với các tính năng như chia sẻ âm thanh Auracast qua mã QR, nhắc nhở bằng giọng nói trong ứng dụng Nhắc nhở được thiết kế lại và nâng cấp khả năng Chia sẻ nhanh.