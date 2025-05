Những thiết bị Galaxy nào đủ điều kiện cài đặt One UI 8 beta?

Dựa trên những gì Samsung đang thực hiện với các trang và biểu ngữ cho chương trình One UI 8 beta trên diễn đàn cộng đồng và ứng dụng Samsung Members tại nhiều quốc gia cho thấy One UI 8 có thể được phát hành bất cứ lúc nào.

One UI 8 sẽ sớm được phát hành ở dạng beta.

Tuy nhiên, một số câu hỏi quan trọng vẫn chưa được giải đáp, như: “Những thiết bị Galaxy nào sẽ đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 8 beta và bản beta sẽ được phát hành đầu tiên ở đâu?”.

Với những thông tin hiện có và lịch sử triển khai của Samsung, có thể dự đoán rằng đợt triển khai đầu tiên của One UI 8 beta sẽ được giới hạn cho dòng Galaxy S25 cao cấp, bao gồm các mẫu Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra. Những thiết bị này gần như chắc chắn sẽ là những người đầu tiên nhận được bản beta, theo tiền lệ mà Samsung đã thiết lập với bản beta One UI 7 cho dòng Galaxy S24 vào năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, bản dựng beta đầu tiên của One UI 8 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung, với mã hiệu “S938BXXU3ZYEA”, và đã được cập nhật thành “S938BXXU3ZYER” tính đến ngày 27/5/2025.

Dòng Galaxy S25 sẽ nhận One UI 8 beta đầu tiên.

Về mẫu Galaxy S25 Edge, mặc dù thuộc dòng Galaxy S25, nhưng có thể sẽ không nhận được bản beta cùng thời điểm với các mẫu khác. Trong trường hợp nhận One UI 8 beta, sản phẩm này sẽ có sự chậm trễ do chu kỳ phát triển phần mềm và thử nghiệm của Samsung.

Samsung cũng dự kiến phát hành mẫu Galaxy S25 FE vào cuối năm nay, nhưng thiết bị này sẽ được cài đặt sẵn One UI 8, do đó không liên quan đến chương trình beta.

Liên quan đến các thiết bị Galaxy cũ hơn, Samsung có thể mở chương trình One UI 8 beta cho các mẫu như Galaxy S24 hoặc Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 trong tương lai, nhưng điều này có thể mất vài tháng. Chương trình One UI 7 beta trước đó đã ra mắt độc quyền cho dòng Galaxy S24 vào tháng 12/2024 và chỉ mở rộng sang các thiết bị khác sau đó.

Hình ảnh nói về chương trình beta của One UI 8 mà Samsung vừa "mở cửa".

Về khu vực phát hành, chương trình One UI 8 beta dự kiến sẽ ra mắt đầu tiên tại các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Anh, Ấn Độ và Ba Lan. Những khu vực này đã từng có sự tham gia đông đảo trong các đợt beta trước đó, giúp Samsung thu thập phản hồi quý giá cho phần mềm mới.

Chương trình One UI 8 beta dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm nay, với khả năng ra mắt trong tháng này. Sau khi chương trình chính thức khởi động, người dùng có thể truy cập ứng dụng Samsung Members để đăng ký tham gia thử nghiệm. Samsung đã tạo ra một không gian riêng trong ứng dụng này gọi là “Beta Program Home”, nơi người dùng có thể tìm thấy thông tin liên quan đến các chương trình beta, bao gồm One UI Beta, One UI Watch Beta và các ứng dụng khác đang trong quá trình thử nghiệm.