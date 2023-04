Sẽ ngăn chặn 'sóng ngầm' tiêu cực của TikTok

Nhiều nước cấm TikTok Gần đây, nhiều quốc gia đã có lệnh hạn chế hoặc cấm sử dụng ứng dụng TikTok của Công ty công nghệ Trung Quốc (TQ) ByteDance. Ấn Độ là quốc gia đầu tiên cấm TikTok cùng gần 60 ứng dụng TQ khác vào tháng 6-2020 do nghi ngờ những ứng dụng này “đánh cắp và lén lút truyền dữ liệu của người dùng một cách trái phép đến các máy chủ đặt bên ngoài Ấn Độ”, theo tờ The New York Times. Tháng 12-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký lệnh cấm dùng, cấm tải TikTok trên thiết bị của các cơ quan liên bang do lo ngại TQ dùng luật an ninh để yêu cầu TikTok hoặc Công ty ByteDance cung cấp dữ liệu của người dùng Mỹ, mang lại lợi ích cho các hoạt động tình báo hoặc chiến dịch gây ảnh hưởng của TQ, theo đài CNN. Vào giữa tháng 3, một hội đồng đa cơ quan của Mỹ, Ủy ban Đầu tư nước ngoài (CFIUS), yêu cầu Công ty ByteDance bán cổ phần TikTok, nếu không ứng dụng này có thể phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn tại Mỹ. Tháng 2, Canada và các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) gồm Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu cũng đã cấm TikTok trên các thiết bị do các cơ quan này cấp, khuyến nghị nhân viên xóa TikTok trên điện thoại cá nhân với lý do Canada xem TikTok “gây ra rủi ro đối với quyền riêng tư và bảo mật”, còn EU chống lại các mối đe dọa an ninh mạng, hạn chế bị tấn công mạng cả hệ thống. Tháng 3, Bỉ, New Zealand, Pháp cấm TikTok trên điện thoại công việc của công chức vì lo ngại an ninh, thậm chí Bỉ cho rằng công ty sở hữu TikTok hợp tác với các cơ quan tình báo TQ, theo tạp chí Forbes. Cũng trong tháng 3, Anh làm điều tương tự do lo ngại an ninh mạng. Ngày 4-4, Anh đã phạt TikTok 12,7 triệu bảng (gần 16 triệu USD) vì vi phạm điều khoản và điều kiện hoạt động của công ty khi không đảm bảo cấm người dưới 13 tuổi dùng ứng dụng. Gần đây nhất, ngày 4-4, Úc cũng công bố lệnh cấm TikTok trên tất cả thiết bị của chính quyền do lo ngại bảo mật, khẳng định lệnh cấm sẽ được áp dụng “ngay khi có thể”. CEO của TikTok nói gì? Trước những lệnh cấm, người phát ngôn của TikTok trao đổi với CNN rằng: “Thật đáng thất vọng khi các cơ quan và tổ chức chính phủ cấm TikTok trên các thiết bị của nhân viên mà không cân nhắc hoặc không có bằng chứng”. TikTok cho rằng những lệnh cấm này dựa trên thông tin sai lệch về công ty, mang tính chính trị, không có bằng chứng về rủi ro bảo mật quốc gia. Công ty sẵn sàng liên hệ với các chính phủ làm rõ vấn đề và cam kết với quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Tại phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Shou Chew, Giám đốc điều hành (CEO) TikTok, khẳng định TikTok độc lập với chính phủ TQ, là một công ty đa quốc gia, có trụ sở chính tại Singapore và Los Angeles (Mỹ) và không có ở TQ đại lục. Theo ông Chew, TikTok nỗ lực bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ và khẳng định “không thấy bằng chứng cho thấy chính phủ TQ có quyền truy cập vào dữ liệu đó”, chưa bao giờ TQ yêu cầu cung cấp dữ liệu và công ty chưa làm điều đó. Về tác động của TikTok đối với thanh thiếu niên liên quan nội dung độc hại liên quan đến ma túy, cách tự làm hại bản thân… mà các nhà lập pháp Mỹ đưa ra, ông Chew thừa nhận đây là một tồn tại, là thách thức cho toàn ngành, khẳng định coi trọng vấn đề này và đang đầu tư nhiều nhất để khắc phục. Trung Quốc phản đối TQ phản đối các lệnh cấm TikTok vì cho là “vô lý”, “không công bằng”. Lập luận của TQ là các nước đang “lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia”, “lan truyền thông tin sai lệch về các vấn đề bảo mật dữ liệu” để “kiếm cớ đàn áp các doanh nghiệp TQ” và quyết định “dựa trên động cơ chính trị mà không dựa trên sự thật”. TQ yêu cầu các nước nên tôn trọng nền kinh tế thị trường, quy tắc cạnh tranh công bằng và cung cấp môi trường không phân biệt đối xử với công ty từ các quốc gia đầu tư tại nước đó. TQ khẳng định coi trọng bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu theo luật... ĐỨC HIỀN