Samsung công bố lịch phát hành One UI 7 chính thức

Theo kế hoạch, phiên bản này sẽ chính thức đến tay người dùng vào đầu tháng 4/2025. One UI 7 sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Galaxy S24, sau đó sẽ được mở rộng đến các thiết bị tầm trung và các mẫu cao cấp đời cũ hơn. Hiện tại, Samsung đã chuẩn bị bản One UI 7 beta cho một số mẫu cao cấp và tầm trung gần đây, bao gồm Galaxy S23, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy A55.

One UI 7 chính thức sẽ đến với người dùng Galaxy S24 vào tháng 4.

Dòng Galaxy S24 là những thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật One UI 7 beta vào tháng 12/2024, với ba bản cập nhật beta bổ sung được phát hành kể từ đó. Samsung dự kiến sẽ phát hành thêm một vài bản cập nhật beta trước khi ra mắt phiên bản ổn định.

Một trong những lý do khiến việc triển khai bản ổn định bị chậm trễ là do One UI 7 được xây dựng lại từ đầu. Thêm vào đó, các tính năng AI, đặc biệt là trên các mẫu cao cấp, yêu cầu xử lý dựa trên đám mây, điều này tạo ra nhu cầu về một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho nhiều thiết bị. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các tính năng AI sẽ được tích hợp vào các dòng S và Z cũ hơn vẫn chưa được công bố.

One UI 7 là một bản cập nhật đại tu thiết kế lớn từ Samsung.

Ngoài các tính năng AI, One UI 7 sẽ mang đến một cuộc đại tu thiết kế lớn, bao gồm giao diện Quick Panel mới, các hoạt ảnh và chuyển tiếp được cập nhật, biểu tượng mới và Now Bar hiển thị các hoạt động đang diễn ra. Các hoạt ảnh mới hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng hơn so với phiên bản One UI 6.1, nhờ vậy mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.

Bản cập nhật cũng sẽ giới thiệu ứng dụng camera được thiết kế lại với các điều khiển dễ truy cập hơn, giúp người dùng sử dụng bằng một tay thuận tiện hơn. Ngoài ra, người dùng sẽ thấy biểu tượng pin mới và hình ảnh động khi sạc.