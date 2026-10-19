Ngôi sao xanh lá kỳ lạ thách thức hiểu biết lâu nay về vũ trụ

Hầu hết các ngôi sao trong vũ trụ đều có màu trắng khi nhìn bằng mắt thường. Tuy nhiên, một phát hiện mới từ chòm sao Draco đã gây bất ngờ cho các nhà nghiên cứu khi phát hiện một ngôi sao tỏa sáng màu xanh lục, được đặt tên là WD J1330+6435.

WD J1330+6435 được xem là Sao Lùn Xanh.

Được công bố trên tạp chí “RAS Techniques and Instruments”, nghiên cứu phát hiện WD J1330+6435 thuộc loại sao lùn trắng, là những tàn dư cực kỳ đặc và nhỏ gọn của những ngôi sao đang trong giai đoạn cuối đời với khối lượng thấp hoặc trung bình. Những ngôi sao này đã cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân và phóng ra các lớp ngoài của chúng. Theo các nhà khoa học, WD J1330+6435 thực chất nên được gọi là “Sao Lùn Xanh”.

Màu sắc của một ngôi sao thường phụ thuộc vào nhiệt độ của nó: những ngôi sao lạnh hơn có màu cam, trong khi những ngôi sao nóng nhất có màu xanh nhạt. Hầu hết các sao lùn trắng có màu sắc tương tự như các ngôi sao khác, thường là màu trắng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong thành phần hóa học theo thời gian có thể khiến một số sao lùn trắng có màu sắc hiếm gặp hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà vật lý thiên văn Mark Hollands từ Đại học Warwick (Anh), cho biết: “Trong các ngôi sao bình thường, natri hấp thụ một bước sóng ánh sáng màu cam cụ thể. Tuy nhiên, trong sao lùn trắng đặc biệt này, mật độ quá cao khiến các nguyên tử natri bị bắn phá bởi các nguyên tử heli xung quanh, làm thay đổi mức năng lượng của natri”. Kết quả là, các nguyên tử natri không chỉ hấp thụ ánh sáng trong dải màu cam mà còn hấp thụ ánh sáng vàng, cam và một phần ánh sáng đỏ, tạo ra ánh sáng xanh lục đặc biệt mà không thể tìm thấy ở những ngôi sao giống Mặt Trời.

WD J1330+6435 là sao lùn trắng độc lạ nhất từng được ghi nhận.

Khám phá này là một phần của dự án nhằm xác định màu sắc của các sao lùn trắng từ góc nhìn của mắt người. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tổng cộng 151 sao lùn trắng trong bán kính khoảng 65 năm ánh sáng quanh Trái đất. Họ đặc biệt quan tâm đến WD J1330+6435 vì các mảnh vật chất hành tinh đã rơi xuống bề mặt của nó, làm giàu các lớp ngoài với các nguyên tố như canxi, liti và đặc biệt là natri.

WD J1330+6435 nằm trong Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 280 năm ánh sáng. Mặc dù đây là ví dụ đầu tiên được ghi nhận về một ngôi sao xanh trong thực tế, nhưng các ngôi sao xanh đã từng xuất hiện trong khoa học viễn tưởng. Hollands nhận xét: “Điều này cho thấy vũ trụ đôi khi kỳ lạ không kém gì những gì khoa học viễn tưởng có thể tưởng tượng”.