Mặt Trăng đang trôi ngày càng xa Trái Đất

Viết trên The Conversation, TS Stephen DiKerby từ Đại học bang Michigan đã chỉ ra các kịch bản liên quan đến số phận của Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên đang trôi dạt của Trái Đất.

Hiện tại, mỗi năm khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trăng sẽ tăng thêm 3,8 cm. Đó có vẻ là một con số rất nhỏ, nhưng đáng kể nếu xét đến "tuổi thọ" của một thiên thể.

Mặt Trăng và Trái Đất - Ảnh đồ họa: SPACE.COM

TS DiKerby giải thích rằng sự trôi dạt của Mặt Trăng liên quan đến thủy triều, vốn xuất phát từ sự chênh lệch trọng lực giữa hai cực.

Lực hấp dẫn do Mặt Trăng tác dụng mạnh hơn khoảng 4% ở phía Trái Đất hướng về Mặt Trăng so với phía Trái Đất hướng ra xa, vì lực hấp dẫn yếu dần theo khoảng cách.

Lực thủy triều này khiến các đại dương chuyển động thành hai khối phình hướng về phía Mặt Trăng và hướng ra xa Mặt Trăng.

Do Trái Đất quay, các khối này di chuyển, tác động ngược lại Mặt Trăng và gần như kéo lê nó. Động tác kéo này khiến Mặt Trăng bị dẫn đi theo con đường hơi lệch, khiến nó dần mở rộng quỹ đạo đồng thời tăng tốc. Kết quả là nó ngày một xa Trái Đất.

Câu hỏi đặt ra là liệu một ngày nào đó, Trái Đất có mất đi vệ tinh của mình không?

Một thực tế là hành tinh của chúng ta - cũng như đa phần các hành tinh khác - quay ngày một chậm theo thời gian.

Mặt Trăng đang bị khóa thủy triều với Trái Đất, tức luôn quay một mặt về phía Trái Đất, nhưng nếu Trái Đất tiếp tục chậm lại với tốc độ hiện nay thì vài chục tỉ năm nữa, chính nó cũng sẽ bị khóa thủy triều ngược lại với vệ tinh của mình.

Lúc đó, Mặt Trăng sẽ không thể tiếp tục đi xa khỏi Trái Đất nữa.

Thế nhưng điều này khó lòng xảy ra. Mặt Trời dự kiến sẽ chết trong vòng 5 tỉ năm tới và trước đó sẽ bùng lên thành sao khổng lồ đỏ, nuốt chửng cả Trái Đất và Mặt Trăng.

Mặc dù vậy, mối quan hệ vĩnh cửu Trái Đất có thể được thiết lập sớm hơn, trong khoảng 1 tỉ năm nữa, Mặt Trời sẽ sáng hơn và làm sôi nước biển, chấm dứt những đợt thủy triều lớn khiến Mặt Trăng bị đẩy ra xa.