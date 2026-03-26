Lý do đằng sau sự sụp đổ của AI tạo video Sora đình đám

Chưa đầy một năm sau khi ra mắt rầm rộ vào tháng 9/2025, "cỗ máy" Sora chuyên tạo video AI chân thực đến mức gây kinh ngạc đã chính thức bị OpenAI đóng cửa. Quyết định đột ngột này không chỉ gây sốc cho giới công nghệ mà còn hé lộ những tính toán chiến lược đầy khắc nghiệt phía sau hậu trường.

Sora của OpenAI chính thức ngừng hoạt động.

Vậy điều gì đã khiến một ứng dụng đang dẫn đầu xu hướng phải dừng bước sớm như vậy?

Đầu tiên, trong khi Sora giúp OpenAI phô trương sức mạnh công nghệ, thì đối thủ Anthropic lại đang gặt hái thành công vang dội với các ứng dụng mang tính thực tiễn cao như Claude và Claude Code.

OpenAI nhận ra rằng việc tạo ra những video "sống ảo" không mang lại giá trị kinh tế bền vững bằng các công cụ năng suất và lập trình chuyên nghiệp. Để không bị bỏ lại phía sau, OpenAI buộc phải dồn toàn bộ nguồn lực tính toán (Compute) từ Sora sang dự án "siêu ứng dụng ChatGPT" – một hệ sinh thái tích hợp trình duyệt Atlas và công cụ code Codex để đối đầu trực tiếp với Claude.

Bên cạnh đó, Sora là một "con quái vật" ngốn tài nguyên. Việc tạo ra những đoạn video chất lượng cao tiêu tốn một lượng sức mạnh tính toán khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh nhu cầu về GPU toàn cầu luôn căng thẳng, OpenAI buộc phải đưa ra lựa chọn giữa tiếp tục duy trì một "dự án phụ" tốn kém hay ưu tiên tài nguyên cho những công cụ mang lại lợi nhuận trực tiếp từ khách hàng doanh nghiệp? Câu trả lời cuối cùng là sự ra đi của Sora.

Thông báo ngừng hoạt động của Sora.

Đặc biệt, Sora đã vô tình tạo ra một làn sóng video AI giả mạo tràn lan trên TikTok và X, khiến công chúng hoang mang và các nhà chức trách thắt chặt kiểm soát. Sự nhạy cảm về mặt pháp lý và bản quyền, đặc biệt là sau khi Disney có động thái rút vốn đầu tư 1 tỷ USD, đã khiến OpenAI phải cân nhắc lại. Việc đóng cửa Sora dưới dạng ứng dụng tiêu dùng được xem là bước đi nhằm bảo vệ uy tín của công ty và tránh các rắc rối kiện tụng kéo dài.

Đại diện OpenAI khẳng định, đội ngũ Sora sẽ không tan rã mà chuyển hướng sang nghiên cứu mô phỏng thế giới thực. Thay vì chỉ tạo ra những video đẹp mắt, họ sẽ tập trung giúp AI hiểu được các quy luật vật lý để ứng dụng vào lĩnh vực Robotics. Mục đích cuối cùng mà OpenAI hướng tới là những con robot có thể giải quyết các công việc vật lý trong đời thực, thay vì chỉ là những thước phim ảo ảnh trên màn hình.

Sự ra đi của Sora đánh dấu cái kết của một kỷ nguyên AI mang tính trình diễn, nhường chỗ cho một giai đoạn AI thực dụng, tập trung và có sức ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu.