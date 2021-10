Lisa BLACKPINK "chiếm sóng" TikTok Việt Nam với hơn 1,1 triệu clip và gần 7 tỷ lượt xem

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 10:10 AM (GMT+7)

Màn debut solo với single LALISA của nàng út Lisa nhà BLACKPINK và sự trở lại sau 40 năm của huyền thoại ABBA khiến không gian TikTok trở nên vô cùng nhộn nhịp trong thời gian qua.

Theo đó giai điệu bắt tai của ca khúc LALISA được nhiều TikToker sử dụng trong những video cover vũ đạo, bình luận phân tích bài hát, reaction MV. Đương nhiên, những đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của Lisa trong lần comeback này cũng được các fan lồng ghép khéo léo vào nền bài hát.

BLACKPINK Lisa

Chỉ trong tháng 9, sức hút ấn tượng của single LALISA đã đem đến 6,9 tỷ lượt xem dành cho 1,1 triệu video tính đến thời điểm hiện tại. Sau 1 tháng phát hành, hiện tại MV LALISA cũng cán mốc 270 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Đức Phúc và Erik cùng nhau thực hiện dance cover ca khúc LALISA

Cái tên tiếp theo khiến cộng đồng TikTok Việt Nam "xốn xang" chính là huyền thoại âm nhạc ABBA. Trước đó, vào tháng 9, bốn thành viên của ABBA chính thức tái xuất với hai ca khúc I still have faith in you và Don't Shut Me Down.

Ban nhạc ABBA trở nên nổi tiếng sau ca khúc Waterloo ra mắt vào năm 1974 và dần dần chinh phục người yêu nhạc trên toàn cầu

Bốn thành viên ABBA ở thời điểm hiện tại. Từ trái qua: Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson

Những nội dung mang đậm chất hoài niệm khiến sự trở lại sau 4 thập kỷ của ban nhạc ABBA càng có ý nghĩa hơn. Nét đẹp thời trang của thập niên 80, 90 cũng được các TikToker tái hiện trong nhiều đoạn clip.

Để chào đón màn trở lại của những huyền thoại âm nhạc, các TikToker ngay lập tức làm sống lại thời hoàng kim của ABBA qua những video sáng tạo cực chất. Việc khán giả trẻ thuộc thế hệ Gen Y, Gen Z khởi xướng cảm hứng retro đã chứng minh âm nhạc ABBA luôn tồn tại sức hút dù là ở bất kì thời kỳ, giai đoạn nào.

Trên nền những giai điệu bất hủ của ABBA như Gimme! Gimme! Gimme!, Dancing Queen, Mamma Mia, các nhà sáng tạo tận dụng các hiệu ứng phim ảnh "hồi đó", kết hợp với gu phối đồ của thời “phụ huynh”. Hơn 254,4 nghìn video đã thu hút 956,4 triệu lượt xem từ cộng đồng TikTok.

Đặc biệt, sau khi tái xuất làng nhạc, ABBA đã cùng nhau xuất hiện trên tài khoản TikTok của nhóm. Các thành viên khiến khán giả khắp thế giới bất ngờ khi cùng nhau thể hiện lại những tác phẩm bất hủ vang danh một thời.

Bên cạnh đó, ở mảng nhạc Việt, Top 3 ca khúc được yêu thích nhất gọi tên sáng tác Lạc Quan Vượt Dịch - Ở Nhà Vẫn Vui của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca khúc Thương Nhau Tới Bến của nam ca sĩ Nal và ca khúc Việt Nam I love do nhạc sĩ Tiến Nguyễn sáng tác, thực hiện cùng nam ca sĩ nhí Mai Chí Công và gần 50 tài năng nhí trên khắp cả nước.

Điểm chung của top 3 ca khúc kể trên chính là tiếp thêm năng lượng vui vẻ, tích cực cho mọi người trong giai đoạn tất cả đều đang cố gắng làm quen với cuộc sống "bình thường mới".

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/lisa-blackpink-chiem-song-tiktok-viet-nam-voi-hon-1-1-trieu-clip-...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/lisa-blackpink-chiem-song-tiktok-viet-nam-voi-hon-1-1-trieu-clip-va-gan-7-ty-luot-xem-post1385024.tpo